I monopattini elettrici di hive pronti ad esordire in diversi mercati europei nel 2019

Tristan Torres Velat è il nuovo CEO di hive, il servizio di monopattini elettrici in condivisione, lanciato nel 2018 a Lisbona da mytaxi, che oggi diventa un servizio indipendente all'interno di Intelligent Apps, società madre di mytaxi. Nel suo nuovo ruolo, Torres Velat farà riferimento a Jonas Gumny, Chief Operations Officer di Intelligent Apps che commenta: "Sono assolutamente convinto che il 2019 sarà l'anno dei monopattini elettrici in tutta Europa. Per questo motivo abbiamo piani molto ambiziosi per hive. Dopo un esordio di successo a Lisbona, è infatti molto importante che il servizio si sviluppi rapidamente in nuovi mercati europei e sono felice di aver trovato la persona giusta per farlo: Tristan ha, infatti, l'esperienza e le competenze necessarie per questo ruolo".



Torres Velat prevede, quindi, di lanciare i monopattini di hive in diversi mercati d'Europa nel corso dell'anno: "In alcuni paesi europei, i monopattini elettrici sono già molto popolari. Nel 2019, ci aspettiamo che il quadro normativo venga sviluppato anche in altri mercati, inclusa ad esempio l'Italia." - afferma Tristan Torres Velat - "Inoltre hive giocherà un ruolo di primo piano per quanto riguarda la micro-mobilità nell'imminente fusione dei servizi di mobilità di Daimler e BMW. Avremo dunque due dei maggiori produttori di automobili del mondo come investitori e lavoreremo fianco a fianco con importanti aziende come mytaxi, car2go, DriveNow e moovel".



Anche l'avvio di hive a Lisbona offre buone ragioni per credere in un ulteriore sviluppo di successo del servizio in tutta Europa. In poche settimane, infatti, i monopattini di hive sono stati usati da circa diecimila passeggeri. Inoltre, uno degli obiettivi di hive è quello di garantire l'ordine pubblico: i monopattini vengono ritirati dalle strade di sera per essere caricati durante la notte e portati poi nelle zone centrali di Lisbona dalla società stessa.

Importante, inoltre, il dialogo diretto con le istituzioni locali così da assicurare che il servizio soddisfi la domanda della città a supporto della mobilità del territorio.

