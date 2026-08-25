Quattrozampeinfiera festeggia a Milano la sua 50ª edizione

Il 3 e il 4 ottobre 2026 il Parco Esposizioni Novegro ospiterà l'evento di riferimento per il mondo pet in Italia, celebrando quattrodici anni di successi tra cultura del benessere animale, formazione e grandi novità.

Traguardo storico per Quattrozampeinfiera, che taglia il prestigioso traguardo della cinquantesima edizione confermandosi il punto di riferimento assoluto per il settore pet nel nostro Paese. Nelle giornate di sabato 3 e domenica 4 ottobre 2026, il Parco Esposizioni Novegro aprirà le porte a una kermesse ricca di appuntamenti pensati per promuovere la cultura del benessere animale e una convivenza sempre più responsabile tra persone, animali e ambiente urbano.

L'edizione celebrativa porta con sé numerose iniziative inedite e spazi pensati per rispondere alle esigenze di tutta la famiglia:

Pet Quiz: un divertente gioco a premi aperto a tutti i visitatori, con domande che spaziano dalla salute alla vita quotidiana, fino alle curiosità e ai "gossip" a quattro zampe.

Palestra Junior Handler Amatoriali: inserita all'interno della Friends Show , è una nuova area educativa dedicata ai giovani conduttori dai 6 ai 17 anni, progettata per avvicinarli al mondo delle esposizioni canine e insegnare le tecniche di conduzione nel segno del rispetto e della sintonia con l'animale.

Senior & Disabled Dog Point: uno spazio interattivo inedito presentato da My Hold Dog e interamente dedicato ai caregiver di cani anziani o con disabilità. Offre supporto concreto, masterclass di igiene, sicurezza domestica e percorsi di propriocezione per migliorare la qualità della vita dei nostri compagni più fragili.

Progetto UsatoPet: l'iniziativa all'insegna della sostenibilità e della solidarietà che invita i partecipanti a portare in fiera accessori, guinzagli, coperte o giochi non più utilizzati, per regalar loro una seconda vita e destinarli a chi ne ha più bisogno.

Accanto alle novità, la manifestazione conferma il suo format consolidato fatto di aree esperienziali, incontri con esperti, dimostrazioni sportive e le ultime novità di prodotto, offrendo una grande festa per celebrare quattrodici anni di passione e condivisione nel cuore di Milano.

Info utili

Sabato, 3 e domenica, 4 ottobre 2026

Parco Esposizioni Novegro - Segrate - MI

10.00 – 19.00

Chiusura casse ore 18.00



Biglietti

- Biglietto intero 15€

- Biglietto online 12€

- Biglietto con sconto scaricabile da quattrozampeinfiera.it e da presentare in cassa 11€

- Bambini 0-5 anni ingresso gratuito

- 6-9 anni 11€ acquistabile solo in cassa con obbligo di esibire un documento

- Ingresso gratuito per invalidità al 100% e per un accompagnatore

Per maggiori informazioni è possibile visitare quattrozampeinfiera.it o contattare il numero 0362 1636218.

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