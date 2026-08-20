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Dal Festival Orme a Mountain Future Stories: l'autunno d'autore sull'Altopiano della Paganella

Pubblicato il: 01/09/2026
Autore: Redazione GreenCity
A settembre l'Altopiano trentino propone un ricco calendario di incontri, spettacoli e cammini consapevoli. Dal 9 al 13 settembre torna il Festival Orme con la nona edizione dedicata al tema “Sentiero è dialogo”.

L’Altopiano della Paganella continua a offrire momenti di grande intensità culturale, unendo la straordinaria bellezza delle Dolomiti di Brenta a un ricco cartellino di appuntamenti dedicati alla sostenibilità, al benessere e al futuro della montagna. Accanto agli incontri e ai documentari firmati Mountain Future Stories, il progetto che porta tra le valli voci del mondo scientifico e culturale contemporaneo per riflettere sui cambiamenti climatici e sull'inclusione, cresce l’attesa per il ritorno di Orme - Festival dei Sentieri, in programma dal 9 al 13 settembre 2026.

Il programma estivo ha saputo esplorare le trasformazioni del territorio attraverso linguaggi differenti, e si avvia verso la conclusione con eventi di grande impatto come la presentazione del documentario Plaff - Fino all’ultima goccia di Yanez Borella, prevista per il 7 settembre a Molveno per raccontare la fragilità delle risorse idriche in Africa orientale. A partire dal 9 settembre, Fai della Paganella ospiterà la nuova edizione del Festival Orme, intitolata quest'anno “Sentiero è dialogo”, trasformando boschi e sentieri in spazi di ascolto, scambio e crescita interiore.

Cuore pulsante della manifestazione sarà il Dialoghi nel Bosco Bootcamp ospitato al Parco del Respiro, un percorso che unisce forest bathing, divulgazione scientifica e pratiche di benessere guidate da esperti del settore, arricchito da importanti momenti di approfondimento sul rapporto tra alberi e salute. Tra gli eventi più attesi della manifestazione spicca l’appuntamento di venerdì 11 settembre con il Maestro Giovanni Allevi, che presenterà Armonie Invisibili, un progetto in cui musica, filosofia e natura si fondono armoniosamente nel contesto alpino. La kermesse offrirà inoltre escursioni, laboratori sensoriali, il concerto del cantautore Andrea Cerrato al Paganella Fun Park e si concluderà domenica 13 settembre con la tradizionale Desmontegada, la storica sfilata delle mucche per le vie del paese accompagnata da musica dal vivo e piatti tipici della tradizione contadina, confermando l'Altopiano come meta ideale per vivere la montagna in modo consapevole e rigenerante.



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