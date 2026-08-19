Colombia, tutti i colori del realismo magico: il grande tour con I Viaggi di Giorgio

Un Paese sospeso tra il sogno e la realtà, dove il quotidiano è attraversato da quel realismo magico magnificamente raccontato dal genio letterario di Gabriel García Márquez: la Colombia attende i viaggiatori per stupirli a ogni passo. Superato lo stigma del passato legato ai narcotrafficanti, oggi questa terra si presenta come un caleidoscopio di colori nel quale l’unico rischio è quello di innamorarsene perdutamente. I Viaggi di Giorgio propone un corposo tour di 15 giorni e 14 notti, con partenza il 24 settembre 2026 a partire da 5480 euro a persona, pensato per toccare tutti i principali highlights del grande Paese sudamericano. L'itinerario prende il via da Medellin per giungere fino a Bogotà, alternando tratte in pullman e voli interni alla scoperta di luoghi unici come Guatape, considerata la città più colorata del mondo grazie alle sue abitazioni tinteggiate con vivaci sfumature e dominata dalla mastodontica Piedra del Peñol, un monolite scalabile attraverso seicentocinquanta gradini che regala un panorama senza uguali. Proseguendo verso la splendida Cartagena, circondata da un'imponente cinta muraria e custode del glorioso passato coloniale come principale avamposto dell'impero spagnolo, si respira la storia antica tra vicoli acciottolati e palazzi perfettamente conservati. Tra i punti di forza più esclusivi spicca la magia assoluta del Cano Cristales, noto anche come Fiume dei Cinque Colori o Arcobaleno Liquido, dove la presenza di particolari piante acquatiche crea l'illusione di alghe che danzano sul fondo. Il viaggio attraversa anche la storia più antica con il Parco Archeologico San Augustin, situato nel sud del Paese e dichiarato Patrimonio dell'Umanità dall'UNESCO, per poi fare tappa al celebre Museo dell'Oro di Bogotà, che custodisce la più grande collezione al mondo di manufatti d'oro di epoca precolombiana. Tra parchi naturali mozzafiato, la foresta amazzonica e il ritmo coinvolgente della cumbia, questo straordinario itinerario rappresenta l'occasione perfetta per vivere un'esperienza indimenticabile in un luogo dove l'anima sorride e il confine tra realtà e magia si dissolve.

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