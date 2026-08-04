Masseria AuraTerrae entra nella prestigiosa associazione Relais & Châteaux

La Masseria AuraTerrae compie un importante passo nel panorama dell'ospitalità di alta gamma entrando a far parte di Relais & Châteaux, la rinomata associazione internazionale che riunisce hotel e ristoranti indipendenti d'eccezione, uniti da valori condivisi e da un impegno costante verso l'eccellenza. Questo prestigioso riconoscimento premia il percorso intrapreso dalla famiglia Valentini, proprietaria della masseria, che ha saputo restituire nuova vita a una struttura rurale storica, trasformandola in una dimora di pregio capace di coniugare l'autenticità architettonica con il comfort contemporaneo.

Poggiata su un colle strategico tra Polignano a Mare e Conversano con una vista panoramica mozzafiato sulla costa, la masseria nasce da un accurato progetto di recupero conservativo di un'antica torre fortificata e probabile presidio monastico. Oggi il complesso conserva l'atmosfera di un autentico borgo rurale immerso in 24 ettari di campagna, tra orti, frutteti, ulivi e boschi mediterranei. Il progetto incarna pienamente il claim "Alle radici del benessere", fondando la propria filosofia sull'essenzialità, sulla quiete, sul tempo lento e su un legame profondo con il territorio e le tradizioni locali.

Il forte radicamento nella cultura pugliese si riflette anche nella proposta gastronomica del Ristorante Mareincielo, votato alla valorizzazione della dieta mediterranea attraverso materie prime locali, e nelle numerose esperienze offerte agli ospiti, che spaziano dai laboratori di arti antiche alle degustazioni e ai percorsi di rigenerazione olistica. Con le sue 22 camere uniche, le scenografiche piscine a sfioro e l'attenzione alla sostenibilità che la rende una struttura orientata a ridurre l'impatto ambientale, Masseria AuraTerrae celebra così una nuova tappa della sua visione dell'ospitalità, portando l'autenticità e l'arte di vivere della Puglia all'interno di una delle reti turistiche più prestigiose al mondo.

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