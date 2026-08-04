▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...
  1. Home
  2. Green Life
  3. news

Masseria AuraTerrae entra nella prestigiosa associazione Relais & Châteaux

Pubblicato il: 18/08/2026
Autore: Redazione GreenCity
La storica dimora di pregio immersa nella campagna pugliese, affacciata sul mare di Polignano a Mare, entra a far parte della celebre collezione internazionale di hôtellerie d'eccellenza.

La Masseria AuraTerrae compie un importante passo nel panorama dell'ospitalità di alta gamma entrando a far parte di Relais & Châteaux, la rinomata associazione internazionale che riunisce hotel e ristoranti indipendenti d'eccezione, uniti da valori condivisi e da un impegno costante verso l'eccellenza. Questo prestigioso riconoscimento premia il percorso intrapreso dalla famiglia Valentini, proprietaria della masseria, che ha saputo restituire nuova vita a una struttura rurale storica, trasformandola in una dimora di pregio capace di coniugare l'autenticità architettonica con il comfort contemporaneo.

Poggiata su un colle strategico tra Polignano a Mare e Conversano con una vista panoramica mozzafiato sulla costa, la masseria nasce da un accurato progetto di recupero conservativo di un'antica torre fortificata e probabile presidio monastico. Oggi il complesso conserva l'atmosfera di un autentico borgo rurale immerso in 24 ettari di campagna, tra orti, frutteti, ulivi e boschi mediterranei. Il progetto incarna pienamente il claim "Alle radici del benessere", fondando la propria filosofia sull'essenzialità, sulla quiete, sul tempo lento e su un legame profondo con il territorio e le tradizioni locali.

Il forte radicamento nella cultura pugliese si riflette anche nella proposta gastronomica del Ristorante Mareincielo, votato alla valorizzazione della dieta mediterranea attraverso materie prime locali, e nelle numerose esperienze offerte agli ospiti, che spaziano dai laboratori di arti antiche alle degustazioni e ai percorsi di rigenerazione olistica. Con le sue 22 camere uniche, le scenografiche piscine a sfioro e l'attenzione alla sostenibilità che la rende una struttura orientata a ridurre l'impatto ambientale, Masseria AuraTerrae celebra così una nuova tappa della sua visione dell'ospitalità, portando l'autenticità e l'arte di vivere della Puglia all'interno di una delle reti turistiche più prestigiose al mondo.



Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie di GreenCity.it iscriviti alla nostra Newsletter gratuita.

Categorie: Green Life

Tag: Green life

Notizie che potrebbero interessarti:

Green Life
Masseria AuraTerrae entra nella prestigiosa...
Green Life
Torna Urban Nature: il WWF porta la...
Green Life
A Sappada arrivano i Bio Chalet di Eirl...
Green Life
La Chiesa di Nostra Signora del Cadore: il...
Green Life
La dodicesima edizione del Festival del...
Green Life
A Caldaro l'estate profuma di vendemmia:...
Torna all’Orto Botanico di Roma “La Conserva della Neve”: la ventunesima edizione celebra la biodiversità e la magia dei frutti

Torna all’Orto Botanico di Roma “La Conserva della Neve”: la ventunesima edizione celebra la biodiversità e la magia dei frutti
Librerie modulari in cartone riciclato: l'arredo sostenibile di Trevikart GreenDesign per spazi flessibili

Librerie modulari in cartone riciclato: l'arredo sostenibile di Trevikart GreenDesign per spazi flessibili
Masseria AuraTerrae entra nella prestigiosa associazione Relais & Châteaux

Masseria AuraTerrae entra nella prestigiosa associazione Relais & Châteaux
Torna Urban Nature: il WWF porta la biodiversità nelle piazze italiane per la salute delle nostre città

Torna Urban Nature: il WWF porta la biodiversità nelle piazze italiane per la salute delle nostre città
A Sappada arrivano i Bio Chalet di Eirl Dolomites Retreat: la seconda casa incontra il lusso sostenibile tra le Dolomiti

A Sappada arrivano i Bio Chalet di Eirl Dolomites Retreat: la seconda casa incontra il lusso sostenibile tra le Dolomiti

Greencity

Categorie

Tag

GreenCity e' un canale di BitCity, testata giornalistica registrata presso il tribunale di Como , n. 21/2007 del 11/10/2007 - Iscrizione ROC n. 15698


G11 MEDIA S.R.L.
Sede Legale Via NUOVA VALASSINA, 4 22046 MERONE (CO) - P.IVA/C.F.03062910132
Registro imprese di Como n. 03062910132 - REA n. 293834 CAPITALE SOCIALE Euro 30.000 i.v.