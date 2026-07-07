Lana e dintorni: un viaggio affascinante tra cultura, storia e natura in Alto Adige

Lana e i suoi dintorni si confermano come una delle destinazioni culturali più interessanti dell’Alto Adige, offrendo un connubio perfetto tra tradizione rurale, storia locale e bellezza alpina. Chi sceglie di visitare questo territorio ha l'opportunità di immergersi in un autentico viaggio attraverso musei e collezioni che narrano l'identità profonda di queste valli, rendendo la zona una meta ideale non solo nelle giornate di sole, ma anche durante il tempo incerto. Tra le eccellenze del luogo spicca il Museo Sudtirolese della Frutticoltura, ospitato nella storica residenza medievale del Larchgut, dove è possibile ripercorrere l'evoluzione agricola della regione, strettamente legata alla coltivazione delle mele, che ha profondamente modellato il paesaggio e l'economia locale. Parallelamente, a Foiana, il Museo Contadino permette di rivivere le atmosfere di un tempo passato, offrendo uno sguardo diretto sulla quotidianità delle antiche fattorie alpine e sul rapporto ancestrale tra l'uomo e la natura.

Per gli amanti dell'arte sacra, una tappa imprescindibile è rappresentata dalla chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta, custode del celebre Altare di Schnatterpeck, un monumentale polittico gotico realizzato tra il 1503 e il 1511 che incanta per la sua imponenza e la ricchezza degli intagli. Un'esperienza di tutt'altro genere si trova presso il Piccolo Museo, una collezione privata nata dalla passione di Alexander Schwabl, che raccoglie preziosi reperti della Seconda Guerra Mondiale, offrendo una testimonianza storica unica e toccante sul Novecento. Chi cerca un'atmosfera esotica può rifugiarsi nel Mondo delle Orchidee a Gargazzone, uno spazio incantevole che ospita oltre 12.000 orchidee e una fauna tropicale capace di affascinare grandi e piccoli.

Il patrimonio artistico locale si completa con gioielli architettonici come Castel Lebenberg, noto per la sua Sala degli Specchi e i giardini curati, e la chiesetta di Santa Margherita, celebre per il suo prezioso ciclo di affreschi del XIII secolo. La posizione strategica di Lana, situata tra Merano e Bolzano, agevola ulteriormente la scoperta di questo ricco entroterra, rendendo gli spostamenti semplici e immediati grazie anche all'Alto Adige Guest Pass, che permette ai turisti di viaggiare gratuitamente sui mezzi pubblici locali, garantendo così un accesso agevole a tutte le meraviglie del territorio.

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