Carinzia: un mondo d’acqua tra laghi, terme e parchi acquatici

La regione più meridionale dell’Austria non è solo la terra dei laghi balneabili: è una destinazione capace di trasformare ogni soggiorno in un’esperienza di divertimento, sport e puro benessere grazie a strutture acquatiche d’eccellenza.

La Carinzia unisce il fascino maestoso delle Alpi alla dolcezza di un clima influenzato dal vicino Mediterraneo. Chi sceglie questa regione per le vacanze scopre presto che l'acqua non è solo un elemento naturale, ma la vera protagonista del territorio. Accanto ai rinomati laghi, la regione offre una vasta rete di piscine, centri termali e parchi acquatici, progettati per accogliere famiglie, sportivi e amanti del relax in qualsiasi stagione e con ogni condizione meteorologica.

Eccellenze termali e benessere alpino

Il cuore pulsante del benessere carinziano è rappresentato dalle KärntenTherme di Warmbad-Villach, un punto di riferimento architettonico e funzionale. Con i suoi 11.000 metri quadrati distribuiti su quattro piani, questa struttura fonde il concetto di parco acquatico con quello di centro termale di alto livello, offrendo piscine, scivoli e un'area wellness completa di saune, bagni turchi e Hammam.

Per chi cerca il relax immerso nella natura, Bad Kleinkirchheim è una tappa obbligata. Qui si trovano due realtà distinte ma complementari:

Terme di St. Kathrein: Un vero paradiso per le famiglie, noto per ospitare lo scivolo acquatico più lungo della Carinzia, il "Nockberge" di 86 metri.

Thermal Römerbad: Un'oasi di tranquillità incastonata nello scenario dei monti Nockberge, dove le piscine termali alimentate da acqua calda naturale offrono rigenerazione in ogni stagione.

Divertimento e sport: percorsi per ogni età

La Carinzia sa come far divertire anche i più piccoli e gli amanti dell'adrenalina.

Aquarena (Kötschach-Mauthen): È la scelta ideale per le famiglie che cercano un ambiente moderno, dove il divertimento dei bambini si sposa perfettamente con le strutture sportive per adulti.

Drautal Perle (Spittal an der Drau): Definita la "piscina dello sport", è la meta perfetta per chi desidera coniugare l'attività natatoria con momenti di svago, grazie allo scivolo "Black Hole" di 60 metri e alle ampie aree dedicate al wellness.

1° Parco d’avventure (Presseggersee, Hermagor): Una realtà originale che integra giochi, avventura e attività acquatiche, pensata appositamente per offrire un’esperienza immersiva a bambini e ragazzi.

L’eleganza storica delle "Badehaus"

Una particolarità unica del panorama carinziano sono le Badehaus (le "case dei bagni"), strutture storiche che permettono di vivere il lago in modo esclusivo durante tutto l'anno. Alcune di queste custodiscono ancora il fascino del passato:

Werzer’s Badehaus (lago Wörthersee): Costruita nel 1895, conserva la tipica architettura liberty in ferro bianco. Oggi è una perla del benessere che offre piscine riscaldate, saune e un ristorante gourmet.

Kärnten Badehaus (lago Millstätter See): La prima a essere aperta nella storia della regione, modernizzata per offrire ogni comfort contemporaneo.

Kärntner Badehaus (lago Klopeiner See): Situata sulla sponda est, vanta una spettacolare piscina infinity riscaldata all'aperto, da cui godere di un panorama mozzafiato sulla Carinzia meridionale.

Queste strutture rappresentano il completamento ideale di una vacanza in Carinzia: un perfetto equilibrio tra la libertà offerta dalle acque cristalline dei laghi naturali e il comfort ricercato di centri benessere all'avanguardia.

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie di GreenCity.it iscriviti alla nostra Newsletter gratuita.