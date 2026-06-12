SEIF 2026 porta all’Isola d’Elba gli “Itinerari Mediterranei”: rotte, cammini e culture del mare

Dal 26 al 28 giugno 2026, l’ottava edizione del Sea Essence International Festival animerà Marciana, Portoferraio e Marciana Marina con focus su turismo rigenerativo, Scuole Blu, arte e musica.

Dal 26 al 28 giugno 2026, l’Isola d’Elba tornerà a ospitare SEIF - Sea Essence International Festival, la manifestazione internazionale promossa da Fondazione Acqua dell’Elba che giunge quest'anno alla sua ottava edizione. Il tema cardine di questa stagione sarà incentrato sugli “Itinerari Mediterranei”, intesi come percorsi geografici e traiettorie di senso utili a interpretare il mare come ecosistema da proteggere e punto di incontro tra comunità. Il festival proporrà un'articolazione di percorsi fisici, legati al racconto delle rotte in barca a vela e dei cammini storici, affiancati da itinerari di sostenibilità volti a promuovere il turismo rigenerativo nei territori costieri. Non mancheranno le declinazioni culturali ed educative, mirate a riscoprire le tradizioni del Mare Nostrum e a coinvolgere le nuove generazioni attraverso la rete europea delle Scuole Blu per una cittadinanza attiva a difesa degli oceani.

La formula scelta per l'edizione 2026 si conferma quella dell'evento diffuso sul territorio, animando i comuni di Marciana, Portoferraio e Marciana Marina. Le attività prenderanno il via venerdì 26 giugno nella località di Procchio con laboratori ambientali curati da Legambiente e sessioni di diving. La prima serata vedrà la partecipazione dei Sindaci dell'isola e dei vertici del Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano, alternando gli interventi del navigatore Lorenzo Cipriani alla partnership con la Rotta dei Fenici. Un momento di rilievo sarà rappresentato dal riconoscimento ufficiale della Via dell’Essenza nella rete dei Cammini d’Italia e d’Europa, seguito da un panel sul turismo rigenerativo moderato da Massimo Cervelli. A completare il programma serale ci saranno il concerto del pianista Paul Robino e la consegna del Premio SEIF 2026, arricchito da una menzione speciale letteraria.

Il programma di sabato 27 giugno si aprirà con un trekking costiero aperto al pubblico lungo la Via dell’Essenza, partendo dalla spiaggia della Fenicetta a Marciana Marina, per offrire un'esperienza di turismo lento e scoperta olfattiva del territorio. Nel pomeriggio la rassegna si sposterà a Portoferraio per un focus sul progetto Scuole Blu, promosso da UNESCO-IOC nell’ambito del Decennio del Mare. L'incontro, moderato dal vicedirettore del TG1 Senio Bonini, darà voce agli studenti italiani che illustreranno le buone pratiche sviluppate per la tutela del mare. A testimoniare l'espansione del progetto parteciperà anche una delegazione del Comune della Spezia guidata dall'assessore Patrizia Saccone con quattro istituti del territorio ligure. La serata si concluderà con l'esibizione ad ingresso gratuito offerta dal Comune di Portoferraio che vedrà sul palco lo spettacolo di Dario Ballantini in Live Acoustic Trio.

La giornata conclusiva di domenica 28 giugno a Marciana Marina rinnoverà lo spazio per i laboratori ecologici e le attività subacquee durante il giorno, lasciando spazio all'arte contemporanea durante le ore serali. Presso la sede della Fondazione Acqua dell’Elba verrà inaugurata la mostra permanente della collezione “Premio Arte Acqua dell’Elba”, un'iniziativa che da nove anni si sviluppa in collaborazione con l’Accademia di Belle Arti di Brera per sostenere i giovani talenti e il patrimonio locale. Il festival si congederà dal suo pubblico con le note della Piccola Orchestra dei Popoli, i cui musicisti si esibiranno con gli strumenti dell'Orchestra del Mare realizzati con il legno delle imbarcazioni dei migranti, preceduti da un monologo teatrale diretto da Ciro Menale e liberamente ispirato al testo Memoria del legno di Paolo Rumiz.

Come sottolineato dal presidente della Fondazione, Fabio Murzi, e dalla direttrice scientifica Rossella Muroni, SEIF nasce per unire linguaggi diversi e rendere la cultura del mare accessibile a istituzioni, scuole, imprese e cittadini. L'alto valore della manifestazione è confermato dall'endorsement del Decennio del Mare UNESCO e da una fitta schiera di patrocini che include il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, il Ministero per la Protezione Civile e le Politiche del Mare, la Guardia Costiera, l'Ispra, l'Asvis, Federparchi, la Regione Toscana, l'Università IULM, il network RUS e le principali sigle dell'associazionismo ambientale nazionale.

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