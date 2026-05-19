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Roma dà il via al Festival delle Creature 2026: al centro il nuovo Regolamento per il Benessere Animale

Pubblicato il: 21/05/2026
Autore: Redazione GreenCity
Il 23 maggio una giornata pubblica a Villa De Sanctis inaugura il percorso nazionale dell'evento che si concluderà in autunno ad Assisi.

Prende il via da Roma il cammino itinerante della seconda edizione del Festival delle Creature, un percorso nazionale che unisce istituzioni, territori e cittadinanza per promuovere una cultura della convivenza rispettosa tra esseri umani, animali e ambiente. L'appuntamento nella Capitale, fissato per sabato 23 maggio 2026 presso la Casa della Cultura e dello Sport Silvio Di Francia nel Parco di Villa De Sanctis, rappresenta una tappa dal forte valore simbolico e pratico. Durante l'evento verrà infatti presentata pubblicamente la proposta del nuovo Regolamento per il Benessere Animale di Roma Capitale, un testo ormai pronto per il voto in Assemblea Capitolina e frutto di un lungo lavoro partecipato tra le istituzioni e numerose associazioni del settore. Roma, storicamente la prima città italiana a istituire un ufficio comunale dedicato alla tutela degli animali d'affezione, si conferma così un laboratorio cruciale per le politiche di sensibilità zoofila e ambientale.

Il programma della giornata, moderato dalla giornalista Marzia Novelli, si articolerà in due momenti distinti per coinvolgere sia gli addetti ai lavori sia l'intera comunità locale. La mattina avrà un'impronta prettamente istituzionale e vedrà la partecipazione di figure chiave della politica e della sicurezza cittadina, tra cui il Presidente della Commissione Ambiente Giammarco Palmieri, il Comandante della Polizia Locale Mario De Sclavis e i rappresentanti della ASL Roma 2 e delle guardie zoofile Norsaa. Al centro del dibattito ci sarà il ruolo dei regolamenti comunali come strumenti di responsabilità pubblica e tutela dei diritti degli animali. Dopo una pausa pranzo all'insegna della sostenibilità curata da Slow Food Roma, il pomeriggio sarà interamente dedicato alla relazione pratica con gli animali, con laboratori didattici per bambini sulla CurioScienza, focus sul comportamento dei gatti e incontri esperienziali guidati da educatori cinofili per imparare a comprendere meglio il linguaggio dei cani.

Questo appuntamento romano è solo il primo tassello di un disegno più ampio che vedrà il Festival delle Creature spostarsi nei prossimi mesi in altri luoghi centrali della tradizione e del pensiero ecologista italiano. Dopo l'esordio capitolino, la manifestazione farà tappa a Greccio, nel reatino, dove si terranno l'Istituzione del Premio delle Creature e un Summit nazionale delle Regioni per favorire il confronto tra i vari assessorati alla salute e all'ambiente. Il viaggio si concluderà infine ad Assisi dal 9 all’11 ottobre 2026 per il cuore del Festival, che quest'anno assumerà una rilevanza ancora maggiore grazie alla concomitanza con le celebrazioni per l’Ottavo centenario della morte di San Francesco, offrendo una piattaforma multidisciplinare per ridisegnare il legame tra l'umanità e il mondo naturale.



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Categorie: Green Life

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