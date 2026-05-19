Turismo slow nel Delta del Po: attivo il collegamento intermodale bici-barca tra Rosolina e Porto Viro

Il turismo sostenibile e la mobilità alternativa nel Nord Italia si arricchiscono di un tassello strategico volto a valorizzare uno dei patrimoni naturalistici più importanti del Paese. È ufficialmente operativo il collegamento intermodale tra Porto Viro e Rosolina, il servizio di passo barca progettato per unire le due sponde del Delta del Po. L'iniziativa, coordinata a livello territoriale dalla Provincia di Rovigo, permette il trasporto combinato via acqua di passeggeri e biciclette, inserendosi lungo il tracciato della Ciclovia Adriatica, uno dei corridoi cicloturistici più frequentati e importanti a livello europeo. L'obiettivo della misura è integrare la navigazione fluviale con la mobilità su due ruote, offrendo un'esperienza di viaggio lenta e rispettosa dell'ecosistema locale.

I dati storici raccolti evidenziano un forte e progressivo gradimento da parte del pubblico nei confronti di questo servizio di traghettamento. Il flusso di utenti ha registrato una domanda in costante crescita nell'ultimo triennio, passando dai poco più di duemila passeggeri censiti nel 2023 fino a superare le 3.100 presenze registrate al termine della stagione 2025. Questo trend positivo certifica l'attrattività del Polesine per il turismo internazionale, intercettando le esigenze di appassionati provenienti da tutta Europa. Per sostenere le spese di gestione del servizio, la Regione Veneto ha approvato uno stanziamento economico di 40.000 euro per il 2026, una cifra che si va a sommare alla compartecipazione finanziaria di cinquemila euro garantita singolarmente dalle amministrazioni comunali di Porto Viro e Rosolina.

L'attivazione del passo barca risponde a una precisa visione politica e amministrativa volta a trasformare le infrastrutture di trasporto in volani di sviluppo economico per le comunità locali. L'interconnessione tra le vie d'acqua, le piste ciclabili e la rete del trasporto pubblico locale non rappresenta soltanto un'alternativa ecologica alle automobili, ma delinea un modello di bioeconomia e turismo lento capace di destagionalizzare le presenze. Attraverso il consolidamento di questo servizio, il Delta del Po si posiziona come un distretto d'eccellenza per la tutela ambientale, dimostrando come gli investimenti pubblici nella mobilità a zero emissioni siano la chiave per tutelare i paesaggi fragili generando ricchezza e occupazione sul territorio.

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