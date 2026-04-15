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ButteroZone: le Marche autentiche si scoprono a cavallo tra borghi e sapori

Pubblicato il: 21/04/2026
Autore: Redazione GreenCity
Da San Lorenzo in Campo a Fratte Rosa, un’esperienza di undertourism che unisce il ritmo lento della sella alla tradizione dei forni comuni e delle locande medievali.

Nel cuore delle Marche, dove le colline disegnano un paesaggio dolce e senza tempo, nasce ButteroZone, una proposta di undertourism che invita a riscoprire il territorio con la lentezza e l’autenticità di un tempo. Al centro dell'esperienza c'è il rapporto profondo con il cavallo: la scoperta inizia al "Giardino Segreto" di San Lorenzo in Campo, dove gli ospiti incontrano Rigoletto, Libera e Zingara. Prima di partire, una mezz'ora di reciproca conoscenza permette di stabilire quella connessione necessaria per trasformare una semplice passeggiata in un viaggio emozionale tra boschi e strade secondarie.

Le escursioni, pensate per piccoli gruppi di massimo tre persone, toccano borghi dove la storia è rimasta intatta. A Montalfoglio, borgo dal fascino medievale racchiuso tra mura e vicoli in pietra, la sosta si trasforma in un Aperinlocanda, una merenda rustica allestita su botti di legno dove trionfano salumi e formaggi locali accompagnati da un calice di vino. A San Vito sul Cesano, invece, i cavalieri rivivono l'antica tradizione del Forno Comune: qui l’accoglienza profuma di pane appena sfornato e bruschette fragranti, in un luogo dove un tempo ogni famiglia marchiava la propria pagnotta con un timbro distintivo.

Il viaggio prosegue verso San Lorenzo in Campo, dove è possibile ammirare l'abbazia benedettina romanica e il seicentesco Palazzo della Rovere, concludendo la visita con un aperitivo a base di prodotti freschissimi di una rinomata macelleria locale. Altro gioiello del percorso è Fratte Rosa, celebre per le sue terrecotte che al tramonto tingono il borgo di sfumature rosate. Qui l'esperienza si fa manuale: i visitatori possono cimentarsi nella modellazione dell'argilla in bottega, prima di una degustazione d'eccellenza presso la Cantina Terracruda.

Disponibili tutto l’anno e riservate ai maggiorenni, le proposte di ButteroZone celebrano la lentezza come forma di benessere, offrendo un rifugio di silenzio e bellezza per chi cerca una vacanza in totale armonia con la natura e le radici della cultura marchigiana.



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