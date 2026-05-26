Nell’Alto Piemonte arriva l’estate di SUSTAINEVENTS: cultura, sport e inclusività

L'Alto Piemonte si prepara a vivere una stagione estiva all'insegna della consapevolezza ambientale, dell'inclusività sociale e della valorizzazione del territorio. Il progetto Interreg SUSTAINEVENTS inaugura il cartellone 2026 fondendo le grandi imprese sportive d'alta quota con il ritmo della musica, della performance e della danza, delineando un modello di accoglienza turistica fortemente innovativo e attento al rispetto dei luoghi.

Sul fronte sportivo, l'appuntamento più atteso è fissato per sabato 13 giugno con la Monte Rosa SkyMarathon, la gara più alta d’Europa che si spinge fino ai 4.554 metri del Monte Rosa. Gli atleti si sfideranno in un percorso di puro skyrunning lungo 35 chilometri, superando un dislivello di 7.000 metri tra salita e discesa, attraversando morene, nevai e ghiacciai. In un'ottica di piena accessibilità montana, l'evento rinnova l’iniziativa AMAbilmente dedicata agli atleti diversamente abili amputati con protesi artificiali, che affronteranno il tracciato da Alagna alla Bocchetta delle Pisse affiancati da guide e compagni di cordata, vedendo la riconfermata partecipazione del paratleta Loris Miloni. L'impegno organizzativo di AMA ASD verso la sostenibilità concreta è supportato dal percorso di ricertificazione ISO 20121 per il 2026, volto a garantire una gestione degli eventi sportivi coerente con i più recenti standard internazionali di tutela ambientale e inclusione sociale.

La ricca programmazione culturale prenderà il via con la sesta edizione del Viotti Festival Estate, in calendario dal 6 giugno al 29 agosto tra Vercelli e Alagna. Il festival ospiterà eccellenze della musica classica e pianistica: sabato 20 giugno al Museo Leone di Vercelli si esibirà Ginevra Costantini Negri, nominata Alfiere della Repubblica dal Presidente Mattarella, seguita nei fine settimana successivi dalle acclamate pianiste Martina Consonni e Hawijch Elders, quest'ultima vincitrice del Premio Mormone 2025. Il 25 luglio salirà sul palco il pianista di fama mondiale Nikolay Khozyainov, mentre il 26 agosto al Teatro Unione Alagnese Guido Rimonda dirigerà i solisti della Camerata Ducale. Parallelamente, dal 12 al 21 giugno il Cross Festival trasformerà Verbania e il Lago Maggiore in un palcoscenico diffuso per la danza contemporanea, introducendo il dopofestival "Notturno" con i dj set elettronici di Bienoise e Mombao. Anche l'Associazione Camerata Ducale e il Cross Festival hanno avviato nel 2026 il percorso per l’ottenimento della certificazione ISO 20121.

Dal 26 al 28 giugno debutterà invece SPHERA "Visioni circolari per il nostro futuro" presso il Tones Teatro Natura, l'ex sito industriale di Cava Roncino a Oira di Crevoladossola trasformato in un suggestivo teatro di pietra. Curato dalla Fondazione Tones on the Stones e sviluppato in collaborazione con diversi collettivi giovanili, l'evento farà dialogare arte, scienza e natura. Il programma vanta ospiti musicali del calibro di Fabrizio Rat e il gruppo I Patagarri, momenti di comicità e divulgazione scientifica sulla crisi climatica con il format "Divulgazione Coatta Ambientale" e pratiche di benessere come l'Ecstatic Dance e lo yoga. Non mancheranno laboratori guidati sul riconoscimento delle piante selvatiche, la performance itinerante della compagnia EgriBiancoDanza e la creazione di un campeggio temporaneo immerso nella natura per favorire la nascita di una comunità attiva. La stagione di Tones Teatro Natura proseguirà poi fino a settembre con grandi appuntamenti, tra cui il concerto di Malika Ayane il 4 luglio, il festival elettronico Nextones a metà luglio, una rappresentazione immersiva dell'Aida di Verdi il 24 e 25 luglio, per chiudersi con il Mountain Sound Festival e la rassegna Ossola in Jazz.

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