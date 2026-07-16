Best Beaches 2026: ecco le 30 spiagge italiane più amate dai viaggiatori

L’estate nel Belpaese si conferma indissolubilmente legata al fascino del mare. Anche per il 2026, Holidu ha analizzato i dati provenienti da Google Maps per stilare la classifica delle 30 spiagge più amate dagli utenti, un termometro prezioso per chi è alla ricerca della meta perfetta per le proprie vacanze. La graduatoria prende in considerazione sia il punteggio medio assegnato dai visitatori che il volume complessivo delle recensioni, premiando non solo la bellezza paesaggistica, ma anche la soddisfazione di chi ha vissuto l'esperienza in loco.

Per il secondo anno consecutivo, il podio rimane invariato, a conferma di una popolarità solida e consolidata nel tempo. Al vertice della classifica si trova ancora la Spiaggia dei Conigli a Lampedusa (Sicilia), che domina con un punteggio di 4,9 su 5. Seguono due perle della Sardegna: al secondo posto Cala Mariolu a Baunei, che vanta un punteggio di 4,8, e al terzo la Spiaggia di Tuerredda a Teulada. Quest’ultima si distingue per un dato impressionante: con oltre 17.500 recensioni, risulta essere la spiaggia più recensita dell’intero campione. Anche la top 5 rimane statica rispetto alla passata stagione, con la Sardegna a fare da padrona grazie alla presenza di Is Arutas a Cabras e Porto Giunco a Villasimius, entrambe con una valutazione di 4,7.

Sebbene la Sardegna confermi il suo ruolo di "regina" incontrastata della classifica, riuscendo a piazzare ben 20 spiagge su 30, il panorama sta vivendo un interessante fermento. Si registra infatti un’importante crescita della Toscana e della Liguria. La regione toscana passa da una a tre spiagge presenti nella Top 30, includendo la celebre Spiaggia di Cavoli all'Elba insieme alle new entry Cala Mar Morto (Monte Argentario) e Spiaggia di Fetovaia (Campo nell'Elba). Anche la Liguria raddoppia la sua presenza, integrando la storica Boccadasse di Genova con la Spiaggia di Varigotti.

La geografia delle spiagge del cuore mostra una stabilità incoraggiante per la Calabria, che mantiene il suo posto con la suggestiva Arcomagno di San Nicola Arcella e la spiaggia della Rotonda a Tropea, e per la Campania, presente con i Bagni Regina Giovanna a Sorrento. In controtendenza si muove invece la Puglia, che vede uscire dalla lista San Pietro in Bevagna, restando rappresentata nella Top 30 solo dalla spiaggia di Porto Selvaggio a Nardò.

Le top 5 spiagge del 2026

Posizione Località Regione Punteggio (Google Maps) 1 Spiaggia dei Conigli Sicilia 4,9 2 Cala Mariolu Sardegna 4,8 3 Spiaggia di Tuerredda Sardegna 4,7 4 Spiaggia di Is Arutas Sardegna 4,7 5 Spiaggia di Porto Giunco Sardegna 4,7

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