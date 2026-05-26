Buono e Bio in Festa: il 6 e 7 giugno all'Orto Botanico di Roma la festa del cibo e delle politiche alimentari

Roma si prepara a diventare il centro nevralgico della transizione alimentare sostenibile ospitando una grande festa popolare dedicata al benessere dei cittadini, alla biodiversità e alla tutela del pianeta. Il 6 e 7 giugno 2026, lo splendido scenario dell'Orto Botanico di Roma farà da cornice a "Buono e Bio in Festa", una manifestazione di spicco promossa da FederBio, Slow Food Italia e dall'Assessorato all'Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei Rifiuti di Roma Capitale, che si avvale della collaborazione strategica della Sapienza Università di Roma e della Mountain Partnership della FAO. L'evento si propone come un'importante occasione di mercato e confronto in un momento storico in cui le politiche alimentari locali rivestono un ruolo sempre più cruciale per il futuro delle comunità urbane e rurali.

Il cuore della manifestazione risiede nella volontà di promuovere pratiche agroecologiche concrete e modelli alimentari consapevoli, riallacciando un dialogo profondo tra i grandi centri urbani e le aree interne e montane. L'edizione di quest'anno si pone in ideale continuità con i successi della passata Festa del Bio-Montagna Madre, compiendo però un decisivo passo in avanti verso la valorizzazione dei territori e delle comunità che esprimono il cibo buono, pulito e giusto. In questo contesto d'avanguardia si inserisce l'azione istituzionale di Roma Capitale, che ha impresso una forte accelerazione alle proprie politiche alimentari grazie all'istituzione del Consiglio del Cibo, una forma di governance urbana pensata per restituire il giusto valore a chi custodisce i saperi tradizionali e protegge l'ecosistema.

Per l'intero fine settimana, l'Orto Botanico si trasformerà in un laboratorio a cielo aperto focalizzato sulla giustizia alimentare e sulla sostenibilità. Il Villaggio del Bio di FederBio e il Mercato della Terra di Slow Food Lazio accoglieranno oltre quaranta produttori e trasformatori biologici e biodinamici da tutta Italia, insieme ai celebri Presìdi Slow Food, offrendo al pubblico degustazioni guidate e percorsi sensoriali. La ricca sezione dei talk si aprirà sabato 6 giugno concentrandosi sul ruolo delle amministrazioni nel contrasto all'uso dei pesticidi, sui benefici della dieta biomediterranea e sul contributo fondamentale delle donne nella transizione agroecologica. Domenica 7 giugno il dibattito si sposterà invece su temi di forte rilevanza sociale, come il ruolo educativo della ristorazione scolastica nelle mense biologiche, il contrasto al caporalato e la necessità di garantire un giusto prezzo agli agricoltori, per chiudersi nel pomeriggio con un focus sulle strategie urbane di contrasto alla povertà alimentare e sui mercati di prossimità.

L'evento si caratterizza per una spiccata vocazione divulgativa e partecipativa rivolta a tutte le fasce d'età. La manifestazione contribuisce infatti attivamente al programma della Mountain Partnership della FAO dedicato alla resilienza dei sistemi agricoli di fronte alla crisi climatica, affiancando ai dibattiti scientifici attività pratiche di orticoltura urbana e percorsi didattici. Per l'intera durata della rassegna sarà inoltre attivo il Baby Bio Park, uno spazio interamente riservato ai bambini e alle famiglie con laboratori manipolativi, quiz interattivi sulla stagionalità e giochi educativi. Attraverso il contatto diretto con apicoltori, fornai e cuochi, i più piccoli potranno scoprire il valore della biodiversità e del lavoro della terra, interiorizzando l'idea che la salute delle persone è indissolubilmente legata a quella dell'ambiente che ci circonda.

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