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Estate 2026: il Barricata Holiday Village (RO) riapre nel segno del benessere e dell'educazione outdoor

Pubblicato il: 26/03/2026
Autore: Redazione GreenCity
Il 14 maggio prende il via la stagione nel cuore del Delta del Po con un programma rivoluzionario che unisce yoga per bambini, orti sensoriali e glamping di lusso.

Il 14 maggio 2026 segna il ritorno di uno degli appuntamenti più attesi per il turismo open air d'eccellenza in Veneto. Il Barricata Holiday Village, struttura a cinque stelle del Gruppo Pagnan, riapre i battenti nel Parco del Delta del Po con un'offerta completamente rinnovata che mette al centro le famiglie e il contatto consapevole con la natura. La stagione estiva si preannuncia ricca di stimoli didattici e programmi sportivi originali, progettati per trasformare la vacanza in un'occasione di crescita e scoperta per ogni fascia d'età.

Una delle novità più significative di quest'anno è l'introduzione dell'Orto dei 5 sensi. Curata dal team di animazione Samarcanda, questa iniziativa permette ai bambini più piccoli di esplorare l'ecosostenibilità attraverso cinque isole sensoriali posizionate direttamente in spiaggia. Dalla stimolazione visiva dei colori naturali all'ascolto dei suoni del vento, fino alla manipolazione della terra e alla degustazione delle erbe aromatiche, i giovani ospiti imparano a seminare e creare strumenti musicali naturali. A questo si affianca il Kids Yoga, un risveglio muscolare adattato ai più piccoli per iniziare la giornata con armonia, senza dimenticare i momenti di aggregazione comunitaria come i Sunny Party e le cacce al tesoro a tema viaggio.

L'attenzione del villaggio si estende con decisione anche verso gli adolescenti, categoria spesso difficile da coinvolgere. Il Teen e lo Junior Club propongono attività studiate per favorire la socializzazione e il protagonismo dei ragazzi: si va dai giochi di ruolo e le sfide di resistenza fisica sulla sabbia, fino al Social Factory, un laboratorio creativo dedicato alla produzione di contenuti video e reel professionali. Le serate sono animate da gare musicali e Party Glow con luci e cocktail analcolici, offrendo uno spazio di divertimento sicuro e moderno perfettamente integrato nella vita del villaggio.

Sul fronte dell'ospitalità, Barricata continua a puntare sulla versatilità e sul lusso accessibile. Il settore glamping si conferma il fiore all'occhiello con le tende Safari e Boutique, lodge ispirati al gusto country e africano che combinano l'estetica del campeggio con il comfort delle suite più raffinate. Per chi cerca spazi extra-large, le mobil home offrono soluzioni fino a nove posti letto, dotate di tecnologie hi-tech e ampie terrazze per la vita all'aperto. Non manca infine l'attenzione per i puristi del campeggio: l'area dedicata alle piazzole è stata recentemente ampliata e dotata di innovative tensostrutture di design, integrando perfettamente la libertà dell'indipendenza con servizi d'avanguardia come lavanderie attrezzate e aree sport.



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Categorie: Green Life

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