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Italia regina dei matrimoni

Pubblicato il: 16/03/2026
Autore: Redazione GreenCity
Lombardia, Toscana, Piemonte, Sicilia e Campania le regioni più cercate per un matrimonio.

In fatto di matrimoni l'Italia non è più solo una meta, ma un vero e proprio brand d'eccellenza nel mondo. Secondo l’Osservatorio Destination Wedding in Italy(diConvention Bureau ItaliaeItaly for Weddings), il 2025 ha segnato unrecordsenza precedenti. Il settore ha infatti superato la soglia di1,1 miliardi di euro di fatturato, con un incremento del19,6%rispetto all'anno precedente.

Le coppie straniere che hanno scelto il Belpaese sono salite a circa16.700(+9,8%). Non solo numeri quindi, ma migliaia di storie d’amore che ogni anno cercano la colonna sonora perfetta tra le nostre colline e i nostri borghi.

La domanda estera è solidissima e vede in testa:

  • Stati Uniti (31,7%): leader assoluti del mercato.

  • Regno Unito e Germania: sempre presenti e amanti del nostro stile.

  • Nuovi orizzonti: segnali fortissimi da Australia, Canada, India e Cina.

Il trend è chiaro: le coppie internazionali fuggono dal caos delle grandi città. Cercano l'Italia deiborghi medievali, delleville storichee deivigneti.

  • LaToscanarimane la più desiderata, ma cresconoLombardia, Campania, Piemonte e Sicilia.

  • Le "star" cercano il Lago diComo, laCostiera Amalfitanae ilChianti.

L'eccellenza ha un valore. Laspesa mediaper evento ha raggiunto i67.000 euro(+8,9%), a conferma del posizionamentohigh-spendingdel settore.

Quasi la metà delle coppie (46,8%) si affida a unWedding Plannerprofessionista, e la stragrande maggioranza (65,4%) sceglie ilrito simbolico.

Questo permette una libertà creativa totale: il momento dellacerimoniadiventa unpalcoscenico unicodove lamusicagioca un ruolo emozionale decisivo.



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