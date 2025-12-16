Slow winter a 1500 metri: a vigilius mountain resort l'inverno è un elogio alla lentezza

Slow culture. Il lusso del tempo ritrovato In un mondo iperconnesso, vigilius offre spazi pensati per ildigital detox. Il cuore pulsante di questa filosofia è la biblioteca: un ambiente caldo, rivestito in legno e argilla, dove la televisione è bandita per lasciare spazio ai libri, alla musica e alla conversazione. Sedersi davanti alle grandi vetrate, con un libro in mano mentre fuori nevica, diventa un'esperienza di viaggio a sé stante. È lo spazio dedicato al "far niente" creativo, protetti dall'architettura organica firmata Matteo Thun.