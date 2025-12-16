Slow winter a 1500 metri: a vigilius mountain resort l'inverno è un elogio alla lentezza

|
Mentre le mete invernali più note dell'arco alpino si preparano al tutto esaurito, con piste affollate e traffico in valle, esiste un luogo dove il tempo sembra seguire un ritmo diverso, dettato non dall'orologio, ma dal respiro della natura. È vigilius mountain resort, eco-hotel a 5 stelle a 1.500 metri sul Monte San Vigilio sopra Lana (BZ), dove la stagione fredda diventa un vero e proprio slow winter.
In un’epoca segnata dall’overtourism, in particolare dopo la riscoperta delle stupende destinazioni di montagna che offre il Trentino Alto-Adige, il vero lusso è diventato ilsilenzio: disconnettersi, respirare aria fresca e pulita, rallentare. Salire in funivia sul Monte San Vigilio significa lasciare "a terra" non solo l'automobile, ma anche la frenesia tipica delle vacanze di massa, soprattutto durante le festività.
Ecco i modi in cui si declina la filosofia delloslow wintera vigilius mountain resort.
Slow active. Il movimento che rigenera
Lontano dal carosello dello sci alpino e delle code agli impianti, lo sport a vigilius è un dialogo intimo con il Monte San Vigilio. Questo approccio invita a riscoprire la neve nella sua essenza più pura.
Slow culture. Il lusso del tempo ritrovato
In un mondo iperconnesso, vigilius offre spazi pensati per ildigital detox. Il cuore pulsante di questa filosofia è la biblioteca: un ambiente caldo, rivestito in legno e argilla, dove la televisione è bandita per lasciare spazio ai libri, alla musica e alla conversazione. Sedersi davanti alle grandi vetrate, con un libro in mano mentre fuori nevica, diventa un'esperienza di viaggio a sé stante. È lo spazio dedicato al "far niente" creativo, protetti dall'architettura organica firmata Matteo Thun.
Slow spa. Fluire con la natura
Non una semplice area benessere, ma un prolungamento del paesaggio esterno. L’Aquiléia Spa è il fulcro del resort, dove l'elemento acqua dialoga con la foresta in diverse forme: la piscina, la vasca idromassaggio, la sauna e il bagno turco. Fra i vari trattamenti offerti, spiccano il massaggio intensivo per rilassare i muscoli prima o dopo l’attività sportiva, e il massaggio con bastoncini di cembro, che sfrutta le materie prime del territorio per rafforzare la connessione con la natura circostante. Qui, prendersi cura di sé significa rallentare il battito cardiaco al ritmo della montagna.
*Per info, prezzi e prenotazioni visitare il sitohttps://vigilius.it/it/aquileia.
Slow food. Sapore d’alta quota al Ristorante 1500
Anche a tavola, la velocità non è contemplata. Il Ristorante 1500 è un tempio in cui la cena non è solo un pasto, ma un momento di contemplazione. Le grandi vetrate offrono una vista panoramica sulle Dolomiti che, al tramonto, si tingono di rosa per poi lasciare spazio al cielo stellato, privo di inquinamento luminoso. La cucina valorizza la freschezza e la stagionalità, trasformando ingredienti genuini in piatti contemporanei che raccontano la storia del territorio, da assaporare con calma, un boccone alla volta.
Slow weekend. La fuga perfetta
Per sfruttare al meglio questi momenti di benessere, vigilius offre un’offerta imperdibile: Long Winter Weekend, un pacchetto a data fissa, dal venerdì al lunedì, pensato per recuperare le energie nel silenzio e nella quiete delle vette innevate.
Prezzi:
Il pacchetto prevede 3 notti per due persone al prezzo di:
L’offerta è valida nei seguenti weekend:
Per queste feste, e per tutto l'inverno, vigilius mountain resort si conferma non solo come una destinazione, ma come uno stato d'animo: la casa dello slow winter per chi vuole vivere la montagna, non consumarla.
Categorie: Green Life
Tag:
