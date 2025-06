Un'oasi verde nel cuore della Toscana: apre il Naturart Village

Al centro del progetto, un parco urbano di oltre 30.000 metri quadrati, con aree dedicate alle famiglie, spazi ludici per i bambini, percorsi tematici e zone multifunzionali pensate per eventi, cultura e socialità.

Una grande oasi urbana che fonde natura, cultura e innovazione. Da oggi in Toscana batte un nuovo cuore verde: si tratta del Naturart Village, polo multifunzionale realizzato da Giorgio Tesi Group, azienda leader nel florovivaismo a livello europeo, pensato per offrire un’esperienza unica tra amore per la natura, valorizzazione del territorio ed eccellenze locali. Uno spazio pubblico aperto alla cittadinanza, che trova casa a Pistoia (in Via Toscana 101) ospitando aree polifunzionali per eventi, convegni ed appuntamenti culturali, ristoranti dedicati ai prodotti toscani, ed un parco pubblico da oltre 30mila mq con spazi per famiglie, giochi per bambini, un roseto da oltre 600 varietà di rose, un’esposizione di cactus e piante grasse ed il giardino-museo del Bonsai, con alcuni esemplari appartenenti alla collezione di Franchi Bonsai, storica azienda pesciatina che dal 2023 è entrata a far parte di Giorgio Tesi Group. Presente anche un orto didattico dedicato alla scoperta delle piante aromatiche e degli ortaggi di stagione, un luogo dove i bambini potranno avvicinarsi al mondo della natura in modo semplice, divertente e coinvolgente.

Un fiore all’occhiello per la città di Pistoia – capitale europea del vivaismo - pensato per essere accessibile a tutti, senza barriere architettoniche, che ospita anche una grande serra dove trova spazio lo showroom aziendale, con oltre 800 tra le più interessanti varietà di piante della produzione dell’azienda vivaistica pistoiese, più uno shop dove potranno essere acquistati bonsai, rose, cactus e succulente, ed un’area convegni attrezzata da oltre 500 posti. All’interno del Village trovano spazio anche le numerose attività della Giorgio Tesi Editrice e della Fondazione Tesi, impegnata da oltre 15 anni nel sociale.

IL PROGETTO – Realizzato con ampie vetrate ed elementi in ferro battuto, il nuovo Naturart Village è diretto da Massimo Consalvo, ed è stato progettato dallo studio Associato di Architettura LDMA e curato dagli architetti Settimelli e Posarelli. La progettazione e lo studio degli interni della zona food è stato interamente realizzato da Tecnoarredamenti, mentre le serre sono state realizzate da ArtigianFer con impiantistica a cura di Cardelli Bros.

Nel grande parco di 30mila mq si trovano oltre 400 piante messe a dimora ed altre 300 allestite in grandi vasi di design, che caratterizzano tutta la struttura. Il giardino dei bonsai è stato realizzato con la consulenza di Francesco Santini, il “Maestro dei bonsai” della storica azienda Franchi Bonsai, autentico punto di riferimento del settore a livello europeo, mentre l’esposizione delle piante grasse e cactus è stata affidata alla consulenza di Paolo Drovandi. Infine, le oltre 600 varietà di rose che compongono il roseto sono state selezionate da Alfiero Bargiacchi, grazie alla collaborazione dei 10 più importanti ibridatori a livello internazionale.

LA ZONA FOOD – Caratterizzata da angoli verdi tematici (giungla, deserto, ecc), la zona food del Naturart Village è dedicata alla valorizzazione dei prodotti tipici locali e propone eccellenze gastronomiche toscane, dalla pasta artigianale ai vini, passando per il pesce, la carne e i salumi, per arrivare ai dolci e alle ricette della tradizione. È pensata come un’Agorà, con ampi tavoli e sedute, dove gustare piatti cucinati al momento oppure fare la spesa di prodotti del territorio. Per un’esperienza ancora più rilassante, sono state poi realizzate due Bubble Tree, strutture rialzate tra gli alberi per cenare sentendosi immersi nella natura.

TRE GIORNI DI EVENTI – Dal 31 maggio al 2 giugno, il Village si trasformerà in un vivace palcoscenico di eventi imperdibili: dalla presentazione del nuovo numero del periodico NATURART, ad un illuminante convegno sulla psicologia nello sport giovanile, passando per musica coinvolgente, laboratori creativi per bambini, spettacoli di magia, affascinanti visite guidate e l'entusiasmante Pompieropoli, il percorso ludico a cura dell'Associazione Nazionale Vigili del Fuoco sez. di Pistoia, dedicato ai futuri pompieri. Infine, non mancherà un colorato evento dedicato all’artigianato locale.

APERTURA E SERVIZI – L’intera area è aperta 7 giorni su 7, dalle 6,30 alle 24.00.

L’area commerciale (bar, pasticceria) dalle 6,30 alle 23, mentre l’area di ristorazione e vendita al dettaglio dalle 10 alle 23. La parte di enoteca, cocktail bar e birreria è aperta dalle 10 alle 24, mentre l’area shop e lo showroom sono aperti dalle 10 alle 20. L’intera struttura è plastic free, è coperta da rete WiFi gratuita e, all’esterno, saranno presto installate una serie di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici. È inoltre allo studio il posizionamento di un impianto fotovoltaico.

