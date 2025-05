Giardini di Castel Trauttmansdorff e Touriseum: esplorare la natura e la storia dell’Alto Adige

Una di queste offre una visione a 360° della flora mediterranea con i suoi tipici paesaggi naturali, “Sognare il sud!”: una passeggiata in una delle 4 aree tematiche, i Giardini del Sole, posti sul versante meridionale proprio sotto al castello, che comprendono l’oliveto, il più a nord d’Italia, con un esemplare di 700 anni, cipressi e antiche piante come melograni, fichi, capperi, lavanda e agrumi. Questa visita guidata, della durata di 1 ora, può essere prenotata per un massimo di 15 persone al costo di € 23,00 a persona (€ 17,00 di ingresso + € 6,00 per la visita guidata).