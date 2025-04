Mense scolastiche bio, in Veneto quintuplicate le scuole aderenti ma diminuite le risorse dal Ministero

In Veneto nel 2024 sono 54 gli istituti che hanno scelto di attivare mense bio, per 3.166.826 pasti bio.

“In 6 anni in Veneto abbiamo aumentato di 8 volte il numero di pasti bio erogati nelle mense scolastiche, ed abbiamo quasi quintuplicato il numero di scuole che portano avanti questa scelta per i loro alunni. A fronte di un impegno informativo e culturale della Regione, dimostrato dai numeri, purtroppo le dotazioni statali sono costantemente ridotte, ed ormai sono un terzo rispetto a quelle previste dalla legge 50/2017 che istituiva il Fondo per le mense scolastiche biologiche. Auspico che dal prossimo Bilancio statale si torni ad investire per le mense dei nostri ragazzi, visto che ormai è cresciuta la consapevolezza del valore del cibo sano, anche nella ristorazione collettiva”.

Lo ha detto l’assessore regionale all’Agricoltura Federico Caner partecipando a Costabissara (Vicenza) all’evento “Il bio in Comune. L’approccio bio nella ristorazione sociale: la sostenibilità è su larga scala?”.

“Il Fondo per le mense scolastiche biologiche – ha dichiarato Caner – viene ripartito annualmente tra le Regioni, per l’86% sulla base del numero di pasti bio dichiarati da Comuni per le scuole pubbliche e dalle scuole private, e in piccola parte (il 14%) sulla base della popolazione scolastica del territorio. Le risorse stanziate vanno poi riversate per abbattere il costo della mensa per i beneficiari finali, cioè le famiglie degli alunni, mentre il 14% viene usato dalla Regione per progetti di informazione e promozione in Enti e scuole”.

“In Veneto – spiega Caner - nel 2019 erano 12 i plessi che hanno scelto di attivare mense bio, per un totale di 405.888 pasti convenzionati. Nel 2020, 23 scuole hanno distribuito 561.650 pasti, e i numeri sono progressivamente cresciuti fino ad oggi, con 54 istituti aderenti nel 2024 per 3.166.826 pasti bio. Risultati che ci rendono orgogliosi, ma che non sempre sono sostenuti da altrettanti sforzi a livello statale: se il DL 50/2017 prevedeva una dotazione di 10 milioni per il Fondo mense scolastiche biologiche, già la legge di bilancio 2020 aveva dimezzato le risorse; nel 2023 c’è stata un’ulteriore riduzione di 200.000 euro e nel 2024 di 971.397 euro, portando il Fondo a 3.828.603 euro”.

“Il Veneto oggi, con oltre 3 milioni di pasti bio somministrati in 54 scuole, ha a disposizione una somma di 384.802 euro (dato 2024), inferiore a quella del 2019 quando i pasti erogati erano 405.888 in 12 plessi. Si capisce dai dati che l’aumentata consapevolezza del valore delle mense biologiche nelle scuole e del cibo sano in generale, deve trovare corrispondenza adeguata come fondi stanziati dal Ministero. Ed è questo l’appello che rivolgo al ministro Lollobrigida, da sempre sensibile al tema”.

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie di GreenCity.it iscriviti alla nostra Newsletter gratuita.