Pitchup: l'estate 2023 conferma il successo del turismo outdoor

Pitchup.com, piattaforma di instant booking per le vacanze outdoor leader in Europa, condivide i successi relativi all'estate 2023 e fa un punto sui mesi dell’anno appena trascorsi, svelando le tendenze di viaggio e le mete preferite dagli amanti dell'outdoor.

L'Italia ha affascinato gli appassionati di viaggi all'aria aperta posizionandosi sul podio come la terza destinazione più ambita in Europa, con un notevole aumento del 51% nelle prenotazioni rispetto all'anno precedente. Regioni come la Toscana, il Veneto, la Lombardia, la Liguria e il Lazio hanno infatti registrato una grande affluenza di visitatori durante la calda stagione. In particolare, alcune regioni hanno visto una spettacolare impennata nelle prenotazioni: il Trentino Alto Adige con un aumento del 242%, la Calabria con un aumento del 202%, la Sicilia con un aumento del 158%, l'Abruzzo con un aumento del 115% e la Puglia con un aumento del 113%.

I dati dell’estate 2023

Il 26 agosto oltre 111.250 vacanzieri hanno soggiornato in una delle strutture disponibili su Pitchup , mentre il 14 agosto c'erano oltre 2.700 persone in vacanza in Italia che avevano prenotato sulla piattaforma.

Il mese migliore per le prenotazioni in Italia è stato luglio (4.400 prenotazioni), mentre il mese con il maggior aumento delle prenotazioni rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente per l'Italia è stato marzo (aumento del 130%).

Il 1 agosto la piattaforma Pitchup.com ha registrato ben 189 prenotazioni per campeggi italiani in sole 24 ore.

Il giro di boa dell’anno: nuovi trend in crescita

Il campeggio e i tour rimangono le preferenze principali degli appassionati dell'outdoor, ma il glamping sta guadagnando popolarità. Tra le tipologie più apprezzate dell'anno, spiccano le "camping pods", le tende safari e i capanni “eco-chic”. Notevole anche l'aumento del 48% nelle prenotazioni di soluzioni abitative insolite come le case sugli alberi. I viaggiatori hanno dimostrato una chiara preferenza per determinati filtri durante le prenotazioni: quelli che hanno registrato il maggior aumento rispetto al 2022 sono i tag relativi a: animali ammessi (+2%), piazzola con pavimentazione o ghiaia (+13%), piscina all'aperto (+5%) e accesso alla spiaggia, un nuovo filtro introdotto quest’anno che ha registrato un successo senza precedenti.

Il confronto tra 2022 e 2023 in Italia

Le prenotazioni nel 2023 sono aumentate del 50% rispetto all'anno scorso.

Il tempo medio di prenotazione è aumentato del 25% , a dimostrazione che le persone stanno pianificando in anticipo le proprie vacanze.

"La stagione estiva del 2023 ha confermato l'Italia come destinazione di elezione per gli appassionati di campeggio e outdoor, con un afflusso eccezionale di turisti," ha dichiarato Daniel Yates, Amministratore Delegato e Fondatore di Pitchup. "Guardando avanti, l'autunno 2024 promette di continuare questa tendenza positiva, basti pensare che già nel mese di settembre abbiamo registrato un incremento pari quasi al doppio (+99%) nel numero di prenotazioni in Italia rispetto all’anno scorso, con un numero crescente di viaggiatori che giorno dopo giorno scoprono il fascino della natura italiana."

