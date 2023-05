Passione Giappone con KiboTours

Un viaggio emozionante, verso un Paese che incanta con le sue atmosfere, spaziando da meraviglie di modernità estrema a tradizioni che si conservano immutate da secoli, città futuristiche e paesaggi naturali dalla bellezza commovente. Il nuovo itinerario

proposto da

è qualcosa di unico, pensato per chi voglia scoprire un altrove denso di suggestioni e poesia, da vivere attraverso visite guidate e anche solo passeggiando tra la folla delle metropoli o nel silenzio dei templi.

Il tour parte naturalmente dalla capitale

, emblema delle due anime del Giappone, nella quale convivono quartieri di grattacieli dominati da negozi e insegne al neon e strade tranquille, dove si trovano basse casette in legno e luoghi spirituali. Tra questi il santuario shintoista Meiji Jingu e l’antico e caratteristico quartiere di Asakusa, dove sorge il tempio Senso-ji del VII secolo, il più antico della città, ed il lungo viale Nakamise-dori con i suoi tradizionali negozi. Si può passeggiare nel quartiere di Harajuku e visitare il Tokyo Metropolitan Government Building, il maestoso edificio progettato da Kenzo Tange, dalla cui terrazza all’altezza di 202 metri si gode di una magnifica vista panoramica della mega città. Un’intera giornata merita la visita del lato più moderno e vivace della città, con il suo

mercato ittico, il Miraikan - museo nazionale della scienza emergente e innovazione - il Rainbow Bridge per la meravigliosa vista panoramica della baia di Tokyo e del suo importante porto, e il popolare quartiere di Shubuya famoso per il suo impressionante incrocio che si dice sia "il più attraversato del mondo".

La città di

si trova sul mare, ed è circondata dalle montagne. Si raggiunge comodamente con uno dei celebri treni superveloci che sono una delle meraviglie del Paese, e regala atmosfere fiabesche che rimandano al periodo feudale. Tra i luoghi più famosi ci sono il Parco Kenroku-en, considerato uno dei tre giardini più incantevoli del Giappone e l’antica dimora del samurai Nomura. Il mercato di Omicho Ichiba conserva l’appeal di un tempo, con i suoi corridoi in legno sui quali si susseguono pescivendoli, ristoranti e venditori di ogni genere. E se volete acquistare un kimono originale il Nagamachi Yuzen-kan è il luogo giusto: qui sono realizzati in seta Kaga Yuzen, secondo la tecnica tradizionale della zona.

La tappa di

porta in montagna, nel cuore delle Alpi giapponesi. La natura è la protagonista da queste parti, e le abitazioni si integrano perfettamente nel paesaggio. Da non perdere la passeggiata nel quartiere di Sanmachi-suji, cuore del centro storico con le sue case caratteristiche trasformate in negozi artigianali e in una fabbrica di sakè. Molto caratteristici anche i mercatini mattutini, da visitare prima della partenza per un giro di shopping di prodotti di artigianato assolutamente autentici. Ultima tappa del tour è

, antica capitale e città più tradizionale del Giappone. Tra le sue meraviglie il tempio Kiyomizu-dera, fondato nel 798 (gli edifici attuali sono ricostruzioni del 1633), il Ryoan-ji, con il suo giardino “zen” composto da pietra e sabbia, e il meraviglioso Kinkaku-ji (il padiglione d’oro). Kyoto è una città giardino, nota per i numerosi templi buddisti e i santuari shintoisti, oltre che per gli antichi palazzi imperiali e le case di legno tradizionali. È anche la città delle geishe, che si possono incontrare specialmente nel quartiere di Gion. Dimenticate i ristoranti giapponesi presenti in Europa: qui si deve provare la cena kaiseki, che consiste in molte portate preparate secondo regole precise.

Il viaggio proposto da

è di 10 giorni e 9 notti e i prezzi partono da 2595 euro a persona, voli esclusi. Il volo Emirates parte da 925 euro a persona. Le partenze sono previste ogni lunedì dall’Italia, fino al 20 di novembre 2023, e vengono organizzati tour per un minimo di 2 e un massimo di 12 partecipanti.

