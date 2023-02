Camping e glamping: soluzioni outdoor sempre più amate anche d’inverno

Pitchup.com

, piattaforma di prenotazione per soggiorni all’aperto leader in Europa, evidenzia come le strutture di camping e glamping italiane rappresentano soluzioni di viaggio sempre più ricercate e amate, anche durante il periodo invernale.

Forse anche complice il post-pandemia, la ricerca di libertà e la voglia di viaggiare, le persone si spostano sempre di più e vanno in cerca di soggiorni originali per vivere experience uniche, tenendo conto di elementi fondamentali come la sostenibilità, preferendo quindi soluzioni vicine e raggiungibili in auto, selezionando strutture che offrono prodotti locali a km0 e scoprendo luoghi che si possono visitare a piedi o in bicicletta.

Anche il comfort è un criterio importante nel momento della prenotazione di una vacanza, per questo sempre più persone desiderano un soggiorno che garantisca qualità nel servizio pur rispondendo al bisogno sempre più consolidato di rifugiarsi in destinazioni immerse nella natura, dove il contatto con le cose semplici e genuine e le attività all’aperto come trekking, mountain bike e passeggiate consentono di vivere un’esperienza rilassante e liberatoria circondati dal verde.



Pitchup ha rivelato di aver avuto oltre 33 milioni di visite al sito, mentre più di 60 milioni di sterline sono state spese dai vacanzieri per soggiornare in una delle strutture presenti sulla piattaforma, fissando così il dato più alto mai registrato. Il totale raggiunto è stato quindi di 5 milioni di notti prenotate, con Piemonte (+426%), Valle D’Aosta (+300%) e Campania (+266%) tra le regioni italiane che hanno avuto il maggior incremento di prenotazioni rispetto al 2021.Sul fronte delle recensioni degli utenti, le regioni più alte nella classifica 2022 di Pitchup sono Sicilia (con un punteggio medio di 8.9), Puglia (8.8) e Lombardia (8.7).

Un anno da record che dice molto anche sui nuovi trend sempre più in voga: dalle vacanze con gli animali domestici, che durante il periodo della pandemia sono entrati a far parte di numerose famiglie (+48% delle richieste), alle strutture che offrono servizi extra come attività di pesca (+99%), transfer (+285%) ed esperienze gastronomiche con prodotti locali (+153%).



