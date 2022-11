Luxury Bike Hotels, autunno all'insegna della sostenibilità

Nella magica atmosfera dei colori del foliage, abbracciati da un clima ancora mite, l’autunno è il momento ideale per godere dei benefici di un week-end all’aria aperta, soggiornando in uno dei Luxury Bike Hotel che hanno fatto del rispetto dell’ambiente la propria identità e che possono definirsi sostenibili nella struttura, nei materiali, nei servizi, nelle attività, nell’offerta ricettiva e culinaria, nei prodotti.

Sostenibilità a 360° è il comune denominatore di molte strutture ricettive affiliate a Luxury Bike Hotels , l’esclusiva collezione composta da oltre 40 hotel d’alta gamma in Italia - inclusi castelli, dimore storiche, resort, ville, borghi e relais - che hanno scelto di offrire servizi su misura per chi ama esplorare i territori in sella a una bicicletta.

Il turismo sostenibile è oggi una realtà: diverse ricerche di mercato evidenziano come sia in costante crescita il trend di persone che preferiscono scegliere strutture ricettive e fornitori di servizi di viaggio impegnati a ridurre al minimo il loro impatto ambientale e a salvaguardare le comunità locali attraverso specifici progetti. Inoltre, Il 50% dei viaggiatori * sarebbe anche disposto a pagare di più per trasporti, attività e alloggi se l’opzione fosse più sostenibile.

Ecco alcune idee per chi vuole regalarsi qualche giorno di vacanza in chiave green – a bordo del mezzo più sostenibile per eccellenza, la bicicletta - alla scoperta di territori rinomati del cicloturismo italiano, all’insegna del benessere, dei sapori regionali più autentici, del lusso e dell’eccellenza.



IN TOSCANA

Hotel Fattoria Pieve a Salti ( Pieve a Salti - SI)



Tra Buonconvento e Montalcino, nel cuore delle colline senesi, il Luxury Bike Hotel Fattoria Pieve a Salti fa parte di un’azienda agricola di 700 ettari a produzione biologica. La struttura - completamente plastic free - è dotata di impianto fotovoltaico e la fornitura di energia è unicamente da fonti rinnovabili.

Gli appassionati delle due ruote sapranno apprezzare la varietà di percorsi, da quelli più semplici e di prossimità, che attraversano borghi e paesaggi ineguagliabili, a quelli più impegnativi come l’Eroica – il cui tracciato passa proprio per la Fattoria - La Via Francigena, la strada di Montalcino e le pedalate tra le Crete Senesi. Interessanti sono le proposte per la caccia al tartufo bianco all’interno della proprietà e le passeggiate a cavallo a cura del maneggio della fattoria, senza rinunciare a piacevoli momenti di benessere e relax nella Spa della struttura con piscina e idromassaggio. Il tutto accompagnato da buona cucina biologica con prodotti della fattoria e un’ottima selezione di vini.

Per l’autunno soggiorno di 3 notti con degustazione rosso di Montalcino biologico a partire da 540 € in appartamento da 4 persone.

IN UMBRIA

Altarocca Wine Resort (Località Rocca Ripesena - Orvieto - TR)

A due passi da Orvieto, sulle colline umbre al confine con la Toscana, il Luxury Bike Hotel Altarocca Wine Resort è un concentrato di quiete ed eleganza, circondato da venti ettari di vigneti e uliveti biologici che offrono frutti per prodotti sostenibili, proposti in degustazione nella cantina Altarocca. Strutturato come resort diffuso con suite e appartamenti divisi tra quattro ville, la struttura è autosufficiente a livello energetico e dispone di un’esclusiva Wine Spa dove vivere esperienze di benessere e relax tra piscine e trattamenti, tra cui l’olioterapia e la enoterapia con vino e mosto d’uva .

A soddisfare i gusti dei palati più raffinati ci pensa il Ristorante Invinum Gusto Gourmet , con una proposta di tipicità del territorio e ricette tradizionali e con un’attenzione particolare ai prodotti da agricoltura biologica (come i vini e l’olio Altarocca) a km 0.

Il direttore e proprietario della struttura è un ciclista appassionato e, appena può, accompagna gli ospiti amanti della bicicletta lungo gli itinerari alla scoperta delle bellezze più o meno nascoste di Umbria, Lazio e Toscana.

Per l’autunno, l’offerta BIKE & RELAX include: 3 notti con trattamento di prima colazione dolce e salata con prodotti dal forno della tenuta, biologici e a km 0; Wine Experience con passeggiata nei vigneti, visita alla Cantina Altarocca, light lunch a 3 portate con degustazione di vini e omaggio di vini biologici; esperienza in Private Spa Lavico con bagno al vino biologico Lavico di Cantina Altarocca, un calice di vino, bagnoturco e massaggio decontratturante Di-Vino di coppia.

IN PUGLIA

Naturalis Bio Resort & SPA (Martano - LE)

A Martano, nel cuore della Grecìa Salentina, il Luxury Bike Hotel Naturalis Bio Resort & SPA è una struttura unica nel suo genere, nata dal meticoloso restauro di un antico borgo contadino diventato ora masseria di charme . Ubicato all’interno di un’azienda agricola con una tenuta di oltre 20 ettari di coltivazione biologica (aloe vera, olivo, grano, melograno, uva e piante aromatiche, che sono anche la materia prima per le linee di cosmesi biologica prodotte dall’azienda N&B, attiva nella salvaguardia dell’ambiente e nella valorizzazione del territorio), il resort offre accoglienza in 14 dimore & suite che, nei colori, nei nomi e nell’arredo, richiamano i temi della natura circostante, senza dimenticare l’esclusiva Suite Torrino, realizzata su tre piani all’interno del maestoso silo per la conservazione del grano e dotata di SPA privata.

La cucina a km 0 del ristorante offre un autentico viaggio alla scoperta del gusto salentino, mentre il centro benessere 4 Elements Exclusive & Private SPA regala piacevoli momenti di relax con estratti e creme all’Aloe Vera bio e nella piscina con acqua trattata naturalmente con sale marino. La stagione, più dolce delle infuocate giornate estive, è ideale per le escursioni in bicicletta tra distese di olivi e muretti a secco, con possibilità di noleggiare mountain-bike ed e-bike direttamente presso la struttura.

Il pacchetto “Slow Autumn” è l’occasione per vacanza detox in nome della green therapy. Include: 7 notti in junior suite con trattamento di prima colazione, bollicine di benvenuto, tour del vigneto con degustazione finale del vino Negramaro Sire I, cena con menù da 3 portate, accesso alla Walder SPA con percorso wellness e kit prodotti firmati N&B. Quota per coppia € 1.600 (fino al 30 novembre)

IN SICILIA

Adler SPA Resort Sicilia (Siculiana - AG)

In prossimità della Riserva Naturale Orientata di Torre Salsa, un’oasi WWF di oltre 760 ettari che custodisce una preziosa biodiversità tra dune e falesie, il Luxury Bike Hotel Adler SPA Resort Sicilia - inaugurato a luglio e subito entrato nella collezione - rispecchia l’impegno concreto verso l’ambiente e il legame autentico con il territorio e la comunità locale, propri della filosofia Adler per la sostenibilità. La struttura segue i principi di architettura eco-compatibile con diversi corpi edili e tetti ipogei ricoperti di vegetazione, perfettamente inseriti nel contesto, mentre per i giardini sono state scelte specie botaniche autoctone. Massimo impegno per ridurre il consumo energetico, adottare politiche plastic free (che prevedono anche postazioni acqua dove gli ospiti possono riempire le proprie borracce), definire sistemi dedicati per il compostaggio dei rifiuti e per mantenere protetta e incontaminata la spiaggia da vivere in libertà.

La dimensione naturale di un lusso sostenibile si percepisce in tutte le aree e i servizi a disposizione dei ospiti: le eleganti camere e suite; la Spa di 3.200 mq con diverse piscine, saune, lago naturale e zone relax; il lido ecologico; il ricco programma di escursioni, attività sportive, gite culturali degustazioni ed autentiche esperienze siciliane; la cucina gourmet con specialità di pesce, piatti tipici e squisite creazioni preparate con ingredienti a km 0 e prodotti DOP; fino al centro fitness con moderni attrezzi e personal trainer e al noleggio gratuito delle e-bike per andare alla scoperta del territorio in bicicletta. Tra i programmi di responsabilità sociale per quest’autunno, l’Adler SPA Resort Sicilia si è impegnato a riqualificare tutti i sentieri dell’area contribuendo alla fruizione dei percorsi naturalistici.

Tra le tante proposte per l’autunno, il pacchetto “Sapori di Sicilia. Thalasso. Gourmet. Outdoor. Relax” include: 4 pernottamenti con ricca prima colazione, accesso alle escursioni guidate trekking e e-bike, degustazione di vini in cantina locale con visita ai vitigni nella Riserva Naturale Orientata Torre Salsa, degustazione di gin siciliani, noleggio gratuito di e-bike, accesso a piscine e area saune, lezioni di yoga giornaliere, lezioni di fitness, cena gourmet. Quota individuale a partire da € 980 (fino all’11 dicembre)

IN VENETO

Ca’ del Moro Resort & Wine Retreat (Grezzana - VR)

A 17 km dal centro di Verona, nel cuore della Valpantena - zona della DOC Valpollicella -, il Luxury Bike Hotel Ca’ del Moro Resort & Wine Retreat è un inno al turismo lento ispirato dalla natura e dal vino, che rivoluziona e trasforma il lusso discreto in un’esperienza totalizzante di benessere. Le sei esclusive camere del resort e la cantina La Collina dei Ciliegi nascono dal recupero delle antiche stalle e del fienile del Borgo di Erbin. La ristrutturazione , effettuata secondo gli antichi metodi costruttivi dei rifugi lessini, è un perfetto esempio di edilizia sostenibile che ha visto l’uso di materiali naturali e recuperati (pietre, calci vive, legni e fibre naturali) sapientemente miscelati nei vari ambienti.

Per chi ama esplorare il territorio sulle due ruote la struttura propone escursioni guidate in e-bike alla scoperta di paesaggi e luoghi inaspettati, tra prati, boschi e vigneti.

L’offerta “Amarone Week-End” include: 2 pernottamenti in Suite Prestige con trattamento di prima colazione; cena menù degustazione “a mano libera” dello Chef in abbinamento ad Amarone Cru e Riserve di Ca’ del Moro; Amarone Experience; degustazione Collezione Classica; passeggiata a cavallo per due persone tra i vigneti Super-Valpantena; kit per cucinare il risotto all’Amarone con Calici Do.

