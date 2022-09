Il cuore green di Villa Gelsomino a Santa Margherita Ligure

Una villa di famiglia che diventa una dimora di lusso aperta agli ospiti, e che mette in atto una serie di accorgimentigreenper la tutela dell’ambiente: è. Del resto, ci troviamo praticamente all’’interno del, cui fa da sfondodel golfo omonimo, e il prezioso ecosistema di questo assoluto paradiso è un tesoro di proprietà di tutti. La sensibilità ecologica riveste una grande importanza a Villa Gelsomino, e grazie a cambiamenti nei comportamenti quotidiani si può arrivare a fare la differenza.All’interno disi utilizza soltanto, fornita da RePower, e allo stesso tempo si piantano alberi per compensare le emissioni dovute all’energia per cucinare e scaldare l’acqua, grazie al progetto Treedom, che ha messo a dimora oltre due. Speciali accorgimenti sono dedicati anche al progetto, riconoscimento ottenuto per l’obiettivo di eliminare la plastica monouso a favore di alternative ecologiche, come erogatori di acqua microfiltrata al posto delle bottigliette.Inoltre gli ospiti possono tranquillamente lasciare la propria auto all’interno del cortile diper l’intera durata del proprio soggiorno e spostarsi lungo la costa e il bellissimo entroterra con i. Da Santa Margherita a Camogli e Recco, oppure da Rapallo a Paraggi e Portofino, vi sono anche spettacolari sentieri da percorrere a piedi. All’interno della struttura è presente anche una postazione gratuita di ricarica elettrica per l’auto, fornita da ENEL-X.Grande attenzione è riservata anche ai prodotti che vengono serviti: le verdure vengono coltivate all’interno dell’orto biologico, le marmellate per la prima colazione vengono preparate in Villa, con frutta acquistata da contadini locali e il miele proviene esclusivamente da un alveare situato a Chiappa, nel parco regionale dell’Antola. E, naturalmente anche gli amici a 4 zampe sono i benvenuti a Villa Gelsomino: con un piccolo supplemento gli ospiti possono portare con sé il proprio gatto e il proprio cane, coccolati con affetto e biscotti da tutto il team di

