Una vacanza outdoor con i nostri amici a quattro zampe

Pitchup.com , piattaforma di instant booking per le vacanze outdoor, propone le più belle strutture di camping e glamping per un turismo sostenibile, a stretto contatto con la natura, senza rinunciare al comfort.

Gli amanti degli animali sanno quanto sia difficile trovare strutture che accettino e - perché no! - coccolino i nostri pelosetti compagni di vita. La soluzione campeggio è sicuramente una tra le più apprezzate e naturalmente amate tra coloro che in famiglia accolgono uno o più animali.

Per aiutare tutti coloro che ancora devono decidere dove trascorrere le proprie vacanze, ecco che su Pitchup.com è possibile trovare tantissime strutture che accolgono volentieri gli animali domestici, con grandi spazi pensati per loro e una serie di servizi ad hoc per rendere il soggiorno ancora più confortevole per tutta la famiglia.

Ecco dunque alcune proposte, selezionate da Nord a Sud dello stivale, perfette per chi non si separa mai dai propri amici a quattro zampe:



Agricampeggio Ca’ Romeo , Liguria

Che il tuo programma sia visitare una dopo l’altra tutte le spiagge della Costa Apuana oppure rilassarti in un tranquillo contesto rurale, prenota un soggiorno presso questa struttura a conduzione familiare, a metà strada tra il borgo medievale di Sarzana e la costa, e non te ne pentirai. L’Agricampeggio Ca’ Romeo è immerso nella tranquillità della campagna, ma si trova anche a breve distanza dalla SS1. Se stai facendo un lungo viaggio attraverso lo stivale, difficilmente troverai un posto più carino per passare la notte e, per di più, il giorno seguente potrai raggiungere Roma o Nizza in tempo per il pranzo (ammesso che non ti lasci distrarre dallo spettacolare paesaggio lungo la strada...). Fermarsi da queste parti per un periodo più lungo, comunque, è una scelta ancora più saggia. L’Agricampeggio Ca’ Romeo dispone di una serie di servizi per godersi il meglio della vita all’aria aperta, tra cui una doccia e una piscina entrambe all’aperto per rinfrescarsi accompagnati dal canto degli uccelli. Si sa che l’aria di campagna mette appetito, per cui prepara qualcosa di buono nella cucina in comune (troverai un frigorifero, un’area di lavoro e un forno a legna). La struttura si trova all’interno di un’azienda agricola che produce olio extravergine d’oliva e verdure fresche. I proprietari possono anche aiutarti a organizzare dei tour enologici nei vigneti locali.



Campeggio Maremma Sans Souci, Toscana Immerso in una lussureggiante pineta marittima della Maremma, e con una tradizione di ospitalità di oltre 50 anni, il Campeggio Maremma Sans Souci è la base perfetta per esplorare le attrazioni della zona e le più belle spiagge toscane. In primo luogo, questa incantevole struttura ti offrirà accesso diretto alla sua spiaggia privata e si trova a tre chilometri dalla popolare località balneare di Castiglione della Pescaia. Inoltre, sarai anche vicino alla riserva naturale Diaccia Botrona, tra Castiglione della Pescaia e Grosseto, ai suggestivi siti archeologici di Pitigliano e alle sorgenti di Massa Marittima. Nelle vicinanze troverai anche numerosi sentieri e percorsi ciclabili; e questa zona è perfetta per l’osservazione della fauna selvatica (potrai vedere numerose specie di uccelli nei pressi della struttura, e potresti anche ricevere una visita da un maiale selvatico locale). Gli sportivi potranno noleggiare biciclette in loco, e c’è anche un'area per i surfisti con uno stendino per asciugare le mute e una zona per lavare e appendere fuori le vele, dopo aver solcato le onde del mare azzurro. Per quanto riguarda i pasti, in loco troverai uno snack bar, un ristorante e una pizzeria; oppure potrai organizzare un bel barbecue acquistando tutto quello che ti serve al minimarket. I bambini si divertiranno nel parco giochi o a costruire castelli di sabbia nella vicina spiaggia (troverai tutta l’attrezzatura per il mare nel negozio bazar in loco, oltre a cartoline e souvenir). Ogni piazzola di questo campeggio tranquillo è delimitata da siepi, per garantire agli ospiti la massima privacy, e i terreni sono circondati da alberi maturi, che offrono riparo dal sole. Inoltre, il Sans Souci offre anche un’area di servizio per i camper, una zona di informazioni turistiche, nonché wifi gratuito in tutte le aree della struttura.



Camping Il Collaccio , Umbria

Assicurati di arrivare a stomaco vuoto se soggiorni al Camping Il Collaccio, un pittoresco e ben attrezzato campeggio tra le colline umbre, sui terreni di un’ex azienda agricola e appena ad ovest del Parco Nazionale dei Monti Sibillini. Fai subito rotta verso il ristorante Al Porcello Felice, che propone piatti della cucina umbra e specialità come trota nera al forno, insalata di trota rosa, salame, pancetta strozzapreti e tagliatelle al tartufo nero dal suo menù a la carte. Potrai bruciare tutte quelle calorie nei dintorni del campeggio, che si trova in un ambiente tranquillo e verde sul lato di una collina a circa un'ora e 20 minuti da Perugia . Offre facile accesso alle escursioni e alle sessioni di arrampicata del parco nazionale, nonché avventure all'aria aperta come trekking, parapendio, deltaplano, rafting e canyoning. Con 100.000 metri quadrati di verde e vista sulla Valnerina, potrai sicuramente fare lunghe passeggiate nell’area del campeggio, che si sviluppa intorno alla casa in pietra di Casale Grande (ristrutturata per contenere il bar, il negozio, la trattoria e la reception). Il campeggio dispone di piazzole ombreggiate e servizi igienici, docce, area per lavare i piatti e strutture per disabili. Le strutture per il tempo libero includono due piscine (con molto spazio per prendere il sole) un campo di erba e mini-volley; un campo da calcetto, un campo da tennis, uno da bocce e due tavoli da ping pong (tutto incluso nel prezzo).



Villaggio Campeggio Santa Fortunata , Campania

Un soggiorno in una splendida location della costa campana con vista sul mare, a pochi passi dal centro di Sorrento... Sembra un’ottima idea, no? Fai rotta verso il Villaggio Campeggio Santa Fortunata, una struttura a conduzione familiare situata in una tranquilla zona collinare a un paio di chilometri dalle spiagge, i negozi e i ristoranti di una fra le più popolari località turistiche campane. Se questa premessa è già bastata a convincerti, pensa a quando vedrai di persona l’incantevole posizione panoramica in cui sorge il villaggio: una lussureggiante vegetazione di ulivi, limoni e querce a cui sono stati aggiunti alcuni pratici tocchi di classe, tra cui la deliziosa cucina del ristorante con vista sul mare e il mini market per avere sempre a disposizione spuntini, bevande e altro. Il favoloso panorama ti farà venire voglia di immergerti nelle limpide acque della Costiera Amalfitana, e da qui potrai farlo con grande facilità grazie alla presenza di una piccola spiaggia a breve distanza. Se vuoi sforzarti ancora meno, puoi nuotare e prendere il sole direttamente in loco: la piscina all’aperto è circondata da una terrazza con ombrelloni e lettini, e c’è anche una rilassante zona solarium sulla scogliera. Vale la pena di ricordare che la struttura si trova in un’ottima posizione per raggiungere comodamente diverse località della Costiera Amalfitana, quindi dopo aver girovagato per le stradine di Sorrento, potrai concederti gite di un giorno a Positano, Napoli, Pompei, Ercolano e Capri ed escursioni sul Vesuvio (sempre che tu riesca a rinunciare al relax a bordo piscina...).



Camping Flintstones Park , Sicilia

Tantissima vegetazione in loco, sabbia fine e dorata soli cinque minuti a piedi, pace e relax: sono questi i pilastri del Camping Flintstones Park a Ragusa. Sguazzare nella piscina della struttura scolpita nella pietra o passeggiare tra le dune diventeranno due piacevoli abitudini, dopo aver trascorso la giornata stesi al sole al Lido Bruca (a 300 metri). Riuscire a farti rilassare in modo semplice è il vero punto di forza di questa struttura per famiglie: puoi farlo stando a mollo in piscina, armeggiando nell’area barbecue o sonnecchiando all’ombra di un albero. Oppure andandotene in giro… Nel raggio di 10 minuti di auto dalla struttura ci sono tantissime spiagge. Spostandoti verso nord, puoi fare un salto a Scicli (a 15 minuti di auto), meta molto apprezzata da scrittori, artisti e in generale da tutti gli appassionati di architettura barocca, strade, palazzi e chiese antiche. Oltre ad essere patrimonio dell’umanità UNESCO, Scicli è stata anche il set della famosa serie TV “Il commissario Montalbano”, insieme alle rovine di un’antica fabbrica di mattoni, Fornace Penna (a 10 minuti). Se la fame ti attanaglia, niente paura! A 15 minuti a piedi dal Camping Flintstones Park ci sono negozi di alimentari e ristoranti; in alternativa, puoi sempre far buon uso dell’area barbecue in loco. La struttura offre ai suoi ospiti un’atmosfera tranquilla e accoglie a braccia aperte i cani; inoltre, dispone di ottimi servizi, tra cui bagni e docce con acqua calda e un attrezzatissimo dog park!



