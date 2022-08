Magic Moments: alcune proposte per una vacanza green

A ognuno la propria vacanza, da vivere secondo i ritmi che ci sono più consoni, in armonia con il battito interiore. Mai come ora costrizioni, forzature e compromessi sono banditi e la parola d’ordine è, in primo luogo psicologico oltre che naturalmente fisico. Ma ciascuno di noi intende questo concetto in modo diverso: chi non vede l’ora di oziare facendosi viziare, chi invece scalpita per tuffarsi in un mare di sport e avventura, chi vuole partire alla scoperta di nuovi luoghi, sapori, profumi.Tra i monti di una delle valli più a nord d’Italia, la Valle Isarco, affacciato su un lago privato e a breve distanza dalla meravigliosa, si trova ilUn vero paradiso per chi cerca un rifugio di lusso dove nascondersi dalla folla e ritrovare una nuova energia, beandosi di panorami incantevoli. La coccola extra: il trattamento Culinaria, all inclusive raffinatissimo con colazione, light lunch, merenda e cena gourmet.Con quel fascino chic che solo le autentiche dimore storiche possiedono,accoglie i suoi ospiti in ambienti antichi e perfettamente restaurati con dettagli contemporanei. Un mix irresistibile, la cui eleganza è amplificata dal panorama sublime che si gode dai balconi e dalla loggia: un abbraccio ideale dell’intero golfo di Portofino. Da concedersi: l’uscita in barca privata alla volta dell’Abbazia di San Fruttuoso.Un tuffo nella storia antica, quella della Magna Grecia, e in quella più recente di una delle regioni più seducenti d’Italia, la Basilicata, è ciò che aspetta chi scegliescrigno di raffinatezze gastronomiche che esaltano la tradizione. Un antico frantoio trasformato in dimore di charme, da cui partire per giornate all’insegna di mare o cultura. Terra di vip: Siamo nella cittadina d’origine del regista Francis Ford Coppola, habitué del paese come altri divi hollywoodiani.si producono diversi tipi di vino, tra cui il celebredel territorio. L’hotel a cinque stelle si trova all’interno della dimora nobiliare, ed è curato ancora oggi dai discendenti della famiglia Palmeri-Oneto: l’accoglienza è al top. Gioia per gli occhi: dalle terrazze e dalla piscina si possono godere i più bei tramonti della Sicilia Occidentale, ammirando il sole che “si tuffa” oltre le isole Egadi.

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie di GreenCity.it iscriviti alla nostra Newsletter gratuita.