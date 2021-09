Milano, in arrivo il più grande raduno italiano di bulldog inglesi

nella splendida cornice del

Una razza caninaper la suae la sua, tanto da far: dai campioni dello sport come, fino ai personaggi del mondo dello spettacolo come, ma anche i VIP italiani come, sono sempre di più gli. Perè nato il CABI – Club Amatori Bulldog Inglese , il gruppodall’appassionato giornalistaper riunire gli amanti dei “bulli”, cheDopo la lunga sosta per la pandemia e il successo delle precedenti edizioni in giro per Lombardia, Piemonte, Veneto, Marche, Toscana, Lazio ed Emilia Romagna, il prossimo appuntamento, l’attesissimo 24° #BulldogDay , è fissato perdovein completa libertà, raggiungibile aldellaPer rendere ancora più speciale l’occasione, il mega-raduno è stato, un'oasi di acqua e natura a pochi passi dalla Metropoli, dove sarà presenteper far giocare i “bulli” in fantastiche. Ma non è tutto, l’evento ha anche un importante: metà del ricavato del biglietto d’ingresso all’area del(10 euro, gratis per i minorenni) verrà infatti devoluto all'associazione, Ente Nazionale di Soccorso Sanitario e Protezione Civile, che collabora da tempo con la struttura. Saranno presenti anche un bar per il ristoro, spogliatoi, docce e punti per abbeverarsi in tutta serenità. Sono attesinon solo dal Nord ma ancheper una giornata che si annuncia divertente e appassionante per chi ama i cani e in generale gli amici a 4 zampe.Un, grandi e piccini, per passare una giornata in compagnia di tanti esemplari di bulldog inglese e appassionati cinofili:a questo link https://www.facebook.com/groups/clubamatoribulldoginglese/ cliccando su questo link https://www.facebook.com/events/255572229452809/ la manifestazione si svolgerà con le stesse modalità la domenica successiva, il 3 ottobre.

