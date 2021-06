Nespresso: un sacchetto di compost per sensibilizzare sul riciclo delle capsule in alluminio

Parma

Forlì-Cesena

Palermo

Roma

Padova

Napoli

Genova

Modena

Trieste

Torino

Per ogni capsula esausta Nespresso c’è un nuovo inizio e ogni consumatore può contribuire a garantire ad ognuna di loro una seconda vita. Per questo Nespresso, in occasione della, rinnova nelle proprie Boutique l’iniziativa volta a sensibilizzare i propri clienti sull’impegno comune per la creazione di una tazzina di caffè ad impatto positivo., infatti, a chi consegnerà le capsule esauste nelle, Nespresso donerànato dal caffè esausto, da 1kg, simbolo del programma implementato dall’azienda per recuperare e riciclare le capsule in alluminio.Parte integrante del programmaattraverso il quale l’azienda leader nella produzione di caffè porzionato si impegna nella salvaguardia dell’ambiente, del patrimonio artistico, delle persone e di tutto ciò che rende unico il nostro Paese, l’iniziativa di distribuzione del compost vuole ribadire l’importanza della partecipazione attiva dei consumatori al riciclo delle capsule esauste di Nespresso e vede un impegno sempre maggiore da parte dell’azienda.Quest’anno saranno infattiche, fino a esaurimento scorte, verranno consegnati a chi riporterà le capsule esauste nelle Boutique con servizio recycling attivo,e con un obiettivo quindi di maggior coinvolgimento e sensibilizzazione sul tema.Ma quali sono state le province che si sono dimostrate più virtuose nel 2020 ricevendo più sacchetti di compost, riportando le capsule in Boutique?, che lo scorso anno, durante la seconda edizione della campagna, ha dimostrato la maggior frequenza di compost distribuito ai consumatori in città, segnando quindi il punteggio più alto. Sul podio anche le province diEcco la classica completa delle province più attive:Riciclare una capsula Nespresso significa fare in modo che un chicco di caffè possa trasformarsi in un chicco di riso per chi ne ha più bisogno. Grazie al programma “Da Chicco a Chicco”, infatti, le capsule esauste di caffè si trasformano in nuove risorse, attraverso un progetto di Economia Circolare che consente al caffè esausto di diventare appunto compost utilizzato per la coltivazione inIl riso prodotto, poi, viene riacquistato da Nespresso e successivamente donato a Banco Alimentare della Lombardia e Banco Alimentare del Lazio. Un circolo virtuoso che vede protagonisti i consumatori che, riconsegnando le proprie capsule esauste nei, possono partecipare attivamente al progetto da 10 anni.Per il riciclo delle casule, Nespresso fornisce sia nei propri punti vendita che attraverso gli ordini provenienti dal sitouna recycling bag in omaggio, un utile sacchetto all’interno della quale è possibile conservare fino a 200 capsule usate, da riportare poi in Boutique o presso le isole ecologiche distribuite su tutto il territorio nazionale.Il progetto “Da Chicco a Chicco”, avviato grazie a una convenzione con CiAl (Consorzio Nazionale Imballaggi Alluminio), Utilitalia e CIC (Consorzio Italiano Compostatori), consente alle capsule esauste, una volta raccolte, di essere trattate con un sistema che permette di separare i residui di caffè e l’alluminio. L’alluminio, riciclabile al 100%, viene destinato alle fonderie per avviare il processo di riciclo che lo trasformerà in nuovi oggetti come penne, biciclette, coltellini. Il caffè, invece, viene trasformato in compost e utilizzato in una risaia: da qui il riso prodotto, riacquistato da Nespresso, raggiunge Banco Alimentare della Lombardia – a cui finora sono stati donati- e Banco Alimentare del Lazio, a cui solo l’anno scorso sono stati offerti

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie di GreenCity.it iscriviti alla nostra Newsletter gratuita.