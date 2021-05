Dalla Lombardia alla Sicilia, 12 campeggi green in Italia

In occasione della Giornata Mondiale dell'Ambiente, il prossimo 5 giugno, Campeggi.com condivide alcuni camping sparsi lungo tutto lo Stivale che hanno fatto della sostenibilità la loro filosofia e le buone pratiche green che hanno adottato per garantire agli ospiti una vacanza più rispettosa dell'ambiente.

Costruzioni sostenibili, autosufficienti e con consumi e inquinamento ridotti al minimo grazie alle tecnologie più avanzate, stazioni di ricarica per le auto elettriche, l'utilizzo di prodotti alimentari a km 0 e biologici per la pulizia, riutilizzo dei materiali di scarto ed eliminazione della pubblicità cartacea a favore di quella digitale. Queste sono solo alcune delle buone pratiche sostenibili adottate dalle strutture del turismo open air — un settore che ha fatto del rispetto dell'ambiente un valore condiviso — per garantire ai propri ospiti una vacanza più green.

In occasione della Giornata Mondiale dell'Ambiente del 5 giugno,

Campeggi.com, il portale leader in Italia per campeggi e villaggi vacanze,

individua 12 strutture, sparse lungo tutto lo stivale, che hanno fatto della sostenibilità un loro punto di forza e racconta come si impegnano per offrire un'esperienza sempre più sostenibile a chi li sceglie.

Continental Camping Village, Verbania (VB)



Situato non distante dal Lago Maggiore, sulle rive del Lago di Mergozzo, primo in Europa per la limpidezza e la pulizia delle sue acque, il Continental Camping Village si contraddistingue per la forte attenzione all'inclusività e all'accessibilità dei servizi. Da tempo attento alla sostenibilità, nel 2021 il camping compie un ulteriore passo in questa direzione con la nuova stazione di ricarica per le auto elettriche degli ospiti prevista per la stagione appena iniziata.





Villaggio dei Fiori, Sanremo (IM)



A solo 5 minuti dal centro di Sanremo, il Villaggio dei Fiori è caratterizzato da un giardino di 3,5 ettari che si affaccia sul mare e da una nuovissima reception realizzata seguendo i più elevati standard di sostenibilità. La struttura, la prima in un campeggio a essere certificata "CasaClima GOLD" per il consumo di energia più basso esistente e quasi del tutto autosufficiente dal punto di vista energetico grazie ai pannelli fotovoltaici, è stata realizzata interamente in legno e sughero, due materiali che permettono di trattenere quantità di CO2 di gran lunga superiori a quelle utilizzate per produrli, minimizzando così l'impatto ambientale della costruzione.





Fornella Camping & Wellness Family Resort, San Felice del Benaco (BS)



Il Fornella Camping & Wellness Family Resort occupa uno splendido promontorio sul Lago di Garda, nel comune di San Felice del Benaco, e, grazie agli anni di esperienza e alla gestione familiare, vanta un fortissimo legame con il territorio e con le sue tradizioni, come quella dell'olio d'oliva. Quest'anno, per ridurre l'utilizzo della plastica usa e getta all'interno del camping, il Fornella ha installato un distributore d'acqua fresca a monete dove riempire bottiglie e borracce riutilizzabili e inserire nella propria quotidianità un piccolo passo in più verso una vita più sostenibile.





Camping Toblacher See, Dobbiaco (BZ)



Situato nel bel mezzo delle Dolomiti, a pochi chilometri dalle Tre Cime di Lavaredo, il Camping Toblacher See sorge sulle sponde del rinomato Lago di Dobbiaco e si contraddistingue fin dalla sua costruzione, per la quale non è stato abbattuto un solo albero, per una spiccata attenzione nei confronti dell'ambiente. Tra i punti di forza il trasporto e i transfer effettuati con mezzi elettrici, l'utilizzo di un impianto cippato per la produzione di energia, l'uso di prodotti biologici per la pulizia e la cooperazione con le aziende del posto così da rendere possibile l'utilizzo di materiali e prodotti alimentari sostenibili e km 0.

Camping Residence Corones, Rasun-Anterselva (BZ)



Il Camping Residence Corones si trova alle porte della Valle Anterselva, un luogo calmo e pittoresco dove la dolcezza dei prati e la maestosità delle rocce del Gruppo delle Vedrette di Ries creano un contrasto unico nel suo genere. Questa realtà, immersa nelle Dolomiti Patrimonio UNESCO, ha deciso di utilizzare i materiali di scarto delle falegnamerie, per esempio il cippato, come combustibile, così da ridurre al minimo gli sprechi lungo la filiera del legno.





Camping Bergamini, Peschiera del Garda (VR)



Il Camping Bergamini è un piccolo e curato campeggio a gestione familiare che si affaccia sulla sponda veronese del Lago di Garda e che nel 2020 è entrato a far parte del circuito Garda Green come Eco-Camping grazie anche al suo risparmio di 232.000 kg di CO2 in un anno. Tra le buone pratiche sostenibili l'utilizzo di un eco-compattatore per plastica e lattine; un bar plastic free; colonnine di ricarica per i mezzi elettrici e l'utilizzo di energia prodotta da due impianti fotovoltaici e due impianti solari termici. Nei singoli bungalow, invece, il camping ha installato termostati intelligenti, riduttori di portata (anche per l'acqua) e sensori di apertura di porte e finestre per evitare la dispersione dell'aria condizionata. A questo si aggiungono le scelte architettoniche ecologiche, l'utilizzo di prodotti per le pulizie biodegradabili al 100% e la protezione delle aree da campi magnetici ed elettrosmog grazie ai biomagneti al silicio all'avanguardia.

Jesolo International Club Camping, Jesolo (VE)



Affacciato sulla zona pedonale e commerciale più lunga d'Europa, lo Jesolo International Club Camping presta particolare attenzione agli sprechi dell'energia prodotta dall'impianto fotovoltaico, puntando su riduttori di portata, elettrodomestici di classe A e impianti ad alta efficienza, e dell'acqua, puntando su specie autoctone che non richiedono irrigazione abbondante per le sue aree verde. Contro l'inquinamento, invece, il campeggio ha installato un sistema di rilevazione dell'utilizzo di prodotti chimici, isole ecologiche centralizzate, mezzi elettrici e un impianto di trattamento delle acque delle piscine dotato di dosatori di cloruro di calcio. Per gli ospiti, infine, la struttura organizza attività formative su tematiche ambientali, ha eliminato tutta la pubblicità cartacea a favore di quella digitale e ha ampliato l'offerta di prodotti naturali e biologici all'interno del ristorante e del supermercato.

Camping Village Pino Mare, Lignano Sabbiadoro (UD)



Il Camping "Pino Mare" è una meravigliosa oasi di tranquillità sul mare Adriatico, tra il verde di una lussureggiante pineta ed una vasta spiaggia riservata. Realtà moderna e attrezzata, il camping village crede fortemente nel rispetto dell'ambiente che si traduce nell'adozione di tecnologie e sistemi per il risparmio delle risorse idriche ed energetiche, nella corretta gestione dei rifiuti e nella sensibilizzazione degli ospiti e del personale con l'intento di diffondere una cultura di responsabilità nei confronti dell'ambiente.

Camping Village Le Esperidi, Bibbona (LI)



Affacciato direttamente sul mare toscano e in un contesto di estrema bellezza, il Camping Village Le Esperidi è l'unica azienda del settore nella regione a potersi fregiare del marchio Ecolabel, attribuito dalla Comunità Europea per l'attenzione e il rispetto per l'ambiente. Affidandosi totalmente a fonti di energia sostenibili, la struttura cerca di ridurre i consumi idrici e di trattare la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti optando sempre per la soluzione a minor impatto possibile sull'ambiente. In particolare, il camping salvaguarda lo sviluppo sostenibile attraverso l'operatore nazionale certificato Multiutility, che offre servizi e soluzioni integrati per la massima qualità ed efficienza in ambito energetico. La sua attenzione è stata riconosciuta anche con l'attribuzione della Certificazione di Qualità Organizzativa ed Ambientale assegnata dall'Istituto Certiquality con le certificazioni ISO 9001 e ISO 14001.

Camping La Medusa, Porto Recanati (MC)



Incastonato nella Riviera del Conero e affacciato sul mare, il Camping La Medusa si trova a Porto Recanati, una cittadina solare e moderna della costa adriatica. La struttura promuove da anni il turismo sostenibile e la tutela degli habitat del territorio utilizzando energia elettrica certificata proveniente da fonti rinnovabili, limitando l'uso di pesticidi chimici e puntando su una concimazione organica con compost proveniente da società locali e dalle sue stesse aree verdi dopo le potature e il taglio dell'erba. Dal 2014, inoltre, il camping ha piantato 440 alberi e 1100 arbusti, ha sostituito l'illuminazione puntando a quella Led e ha dato vita a un orto-laboratorio per i bambini dove vengono coltivate piante provenienti da semi biologici e verdure che vengono poi consumate dal personale o dalle famiglie ospiti.

Camping Village Lake Placid, Silvi (TE)



Situato nel centro di Silvi Marina, il Camping Village Lake Placid è un'oasi di pace a conduzione familiare e l'unico villaggio della costa Adriatica che custodisce al suo interno un meraviglioso lago privato a cui fa da cornice il rigoglioso verde di pioppi, platani e palme. Affacciato su una costa più volte nominata Bandiera Blu per la qualità delle sue acque e insignito del riconoscimento Bandiera Verde dei pediatri grazie alla spiaggia di sabbia fine con fondali bassi che degradano dolcemente per la sicurezza dei più piccoli, il Camping Village Lake Placid è una struttura eco-friendly grazie all'impianto di pannelli fotovoltaici, ai pannelli solari termici installati all'interno del villaggio, alla raccolta differenziata e all'utilizzo di plastica biodegradabile.

Camping Village Rais Gerbi, Pollina (PA)



Immerso tra i monti del Parco Naturale delle Madonie e bagnato dalle acque cristalline della costa tirrenica, il Camping Village Rais Gerbi si caratterizza per un'atmosfera intima e raccolta, ideale per le famiglie, e per la possibilità di scoprire i sapori e le tradizioni della Sicilia. La sua filosofia green ha portato la struttura a puntare sulle energie rinnovabili sia per l'acqua calda che per la produzione dell'energia elettrica, mentre i sistemi di risparmio dell'acqua, come il riutilizzo delle acque grigie ai fini irrigui, aiutano a preservare questa preziosa risorsa. Oltre alle lampade a basso consumo energetico negli spazi comuni, la struttura, per responsabilizzare gli ospiti e motivarli al risparmio, ha adottato un sistema di carte prepagate per l'elettricità delle strutture e delle piazzole per camper.

