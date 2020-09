Eurobirdwatch, al via il 3-4 ottobre: ecco l'elenco degli appuntamenti

Sabato 3 e domenica 4 ottobre torna, il più grande evento in Italia e in Europa dedicato al birdwatching, che quest'anno si svolge nell'ambito del "Mese della natura nelle oasi Lipu". Agli appuntamenti in oasi e riserve se ne aggiungeranno comunque numerosi altriSaranno fino a 300 le specie di uccelli potenzialmente osservabili, tra cui aironi, rapaci, cicogne, limicoli (uccelli tipici delle acque basse) e passeriformi, oltre a un’estesissima varietà di specie animali e vegetali.Vediamo nel dettaglio gli eventi organizzati dalla Lipu:SABATO 3 ottobreore 9,30 visita guidata birdwatching - appuntamento ingresso Riserva lato CravaDOMENICA 4ore 8 - "B&B - Breakfast & Birdwatching" Colazione presso "La foresteria dell'Oasi" con introduzione sulla tecnica del birdwatching e mattinata di osservazioni. Appuntamento ingresso Riserva lato Morozzoore 15,00 al centro visite - Attività e laboratorio per bambini sul tema della migrazioneSABATO 3 E DOMENICA 4In occasione dell’EuroBirdwatch, il grande evento dedicato al birdwatching e organizzato da BirdLife Europa, nel weekend del 3/4 ottobre non perdetevi i seguenti appuntamenti presso l’Oasi Lipu Arcola e i Bozi di Saudino!Sabato 3 ottobre - Oasi Lipu ArcolaOre 17:00 appuntamento presso il centro visite “Davide Barcellone” dell’Oasi Lipu Arcola (Area attrezzata del Parco Naturale di Montemarcello Magra Vara); dopo una breve introduzione, percorreremo i sentieri dell’Oasi facendo birdwatching in occasione del “Censimento europeo degli uccelli migratori”.Domenica 4 ottobre - Bozi di SaudinoOre 9:00 appuntamento a Sarzana presso il parcheggio area ex-Gerardo, (dietro Lidl), da cui partiremo per un’escursione con birdwatching attorno ai laghetti dei Bozi di Saudino. Fine prevista alle 12 circa.Entrambi gli eventi sono adatti a famiglie ed appassionati. Obbligatoria la prenotazione.Si consigliano calzature comode, abbigliamento da escursione, un binocolo e un taccuino per segnare le specie avvistate. Gli eventi sono gratuiti, sarà comunque possibile iscriversi alla Lipu con un’offerta esclusiva per i partecipanti, “Amico della Lipu”, della durata di sei mesi (10 euro adulti; 8 euro Junior/giovanili; 20 euro per la famiglia).Per informazioni e prenotazioni - cell.: 349.0956080 – email: oasi.arcola@lipu.it domenica 4 ottobre ore 9birdwatching in bici sul lagoUna biciclettata sul lago alla scoperta della sua ricca avifauna, durante il percorso faremo diverse tappe per osservare gli scorci più belli e scrutare col binocolo svassi, anatre, folaghe e aironi per imparare curiosità e comportamento degli abitanti acquatici del lago. Incontreremo anche un pescatore che ancora oggi fa del lago la sua passione e professione. Durata dell’evento 3 ore e mezza circa. Percorso di 28 chilometri, si richiede l’uso della propria bicicletta e binocolo.Sabato 3 e domenica 4 ottobre – EUROBIRDWATCH 2020Come ogni anno, l’evento nazionale Lipu è un’occasione per conoscere meglio le migrazioni e osservare le caratteristiche dei nostri amici alati, ecco gli appuntamenti:- Sabato 3 ottobre ore 9.30: visita guidata per adulti in area umida.- Sabato 3 ottobre ore 14.30: attività lungo i sentieri dell’Oasi per famiglie per imparare a conoscere il mondo degli uccelli.- Domenica 4 ottobre ore 9.30: visita guidata per adulti in area umida.Prenotazione obbligatoria, posti limitati.Durata attività circa due ore.Evento gratuito per i Soci Lipu (*).Consigli utili per la partecipazione alle attività: utilizzo di abbigliamento e scarpe adeguati ai sentieri e alla stagione; l’utilizzo di repellente per zanzare. Attenzione: l’utilizzo della mascherina è obbligatorio in tutti gli eventi.(*) Speciale Offerta per i nuovi Soci “Amico Lipu”: iscrizione valida 6 mesi€ 10 adulti, - € 8 junior, - € 20 famiglieDomenica 4 ottobreore 15,30in caso di maltempo in biblioteca Comunale“COLORI E ALI D'AUTUNNO”in occasione della giornata europea del Birdwatching presentazione del libro “I rapaci notturni” di Marco Mastrorilli a seguire laboratorio didattico e passeggiata in riserva.Prenotazione obbligatorio tramite whatsapp 3381271898. Obbligo di mascherinaSABATO 3 E DOMENICA 4 ottobreIn occasione della giornata europea di birdwatching vi proponiamo due iniziative:sabato 3 alle ore 10:30 censimento degli uccelli presenti lungo il perimetro dell’Oasi e lungo i sentieri interni.Domenica 4 ore 10:30 visita guidate al capanno di osservazione. Evento libero e gratuito. E’ gradita la prenotazione.Domenica 4 ottobre 2020 - Dalle 9 alle 12La giornata internazionale delle migrazioni organizzata da BirdLife International, ci dà la possibilità di poter scoprire quanto movimento c'è nei nostri cieli in questa stagione. In collaborazione con i birdwatcher della Delegazione Lipu Pavia avremo il piacere di essere guidati da Armando Gariboldi, ornitologo ed ex-direttore della Lipu: con loro potremo scoprire segreti e coordinate delle specie migratorie che abbiamo attorno al Bosco del Vignolo, percorrendo i sentieri che lo circondano.Domenica 4 ottobreRitrovo e inizio birdwatching alle 9 all’infopoint dell’isolaRaccolta dati e invio risultati alle 12Pausa pranzo fino alle 14.3014.30-16.00 visita guidata alla riservaNon perdete l’occasione dell’Eurobirdwatch e delle altre occasioni di Ottobre 2020 per sostenere laLuca Mamprin - Responsabile Lipu Oasi e Riserva naturale Ca' RomanTel 340 6192175La Riserva naturale di Ca' Roman è istituita dalla Provincia di Venezia (ora Città metropolitana di Venezia) con D.G.P. n. 199 del 19/12/2012 e gestita tramite attività e iniziative del Comune di Venezia, del Settore Forestale della Regione Veneto e della LipuSAB 3 ottobreORE 15:30DOM 4 ottobreORE 10:00Gli appuntamenti saranno presso il Centro Visite dell’Oasi al Borgo di Monticelli a Quattro CastellaSi prega di portare scarpe da trekking o da ginnastica e un binocolo. Chi vuole può portarsi un taccuino per segnare le specie di uccelli contattate.Per informazioni e prenotazioni telefonare a Luca Artoni al 349-7116057 o mandare una mail a oasi.bianello@lipu.it Sabato 3 e Domenica 4 Ottobredue giorni dedicati agli avvistamenti degli uccelli migratori. Sia sabato sia domenica dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 17 saranno organizzate visite guidate lungo i sentieri dell’oasi alla ricerca degli ospiti alati che in questo periodo frequentano gli specchi d’acqua e le siepi ricche di bacche per rifocillarsi prima di riprendere il lungo viaggio che li porterà in Africa.AvvisoNel rispetto delle misure per il contenimento e la prevenzione del contagio da Covid – 19, è richiesta la prenotazione. Inoltre, è obbligatorio indossare la mascherina e mantenere il distanziamento sociale.Per tutto il mese di ottobre è possibile iscriversi alla Lipu con la formula promozionale “Amico Lipu 6 mesi”: junior 8 €, adulto 10 €, famiglia 20 €.L’evento è gratuito per i soci Lipu, mentre per i non soci è richiesta una donazione.Per informazioni: Tel 340 6964168 - e-mail oasi.celestina@lipu.it Sabato 3 ottobredalle 14,00 al tramonto, dall'argine in località Pantera dell'ARE "Il Torrazzuolo" di Nonantola (MO) ci troveremo ad osservare il passaggio dei migratori. Nel rispetto delle misure di contenimento e la protezione dal contagio da COVID-19 sarà obbligatorio indossare la mascherina e mantenere il distanziamento sociale. Per informazioni: Lipu Modena - modena@lipu.it La Lipu - Coordinamento per la Regione Umbria, in collaborazione con il Parco Regionale di Colfiorito e la Comunanza Agraria di Colfiorito propone due giornate alla scoperta delle diverse specie di avifauna che in questo periodo troviamo nell'area della Palude di Colfiorito, passeggiando in un ambiente unico tra i colori ed i profumi autunnali accompagnati da esperti ornitologi della Lipu si potrà così partecipare al grande censimento europeo ed al “Nature Day”, ossia una giornata immersi nella natura organizzata in tutta Italia dalla Lipu.Il programma prevede:Sabato 3 ottobre- ore 9.00: ritrovo presso la sede del Parco Regionale di Colfiorito;- ore 9.30: inizio visita guidata ed attività di censimento;- ore 12.15: fine censimento e raccolta dati;Domenica 4 ottobre- ore 9.00: ritrovo presso la sede del Parco Regionale di Colfiorito;- ore 9.30: inizio visita guidata ed attività di censimento;- ore 12.15: fine censimento e raccolta dati; Prenotazione obbligatoria per motivi organizzativi.Partecipazione gratuita, è utile portarsi una guida di riconoscimento agli uccelli d'Europa ed un binocolo; si consiglia abbigliamento da escursione e antipioggia: scarpe da trekking, k-way, abbigliamento caldo e a strati, acqua, mascherina, igienizzante personale per le mani e autocertificazione da scaricare, stampare e consegnare al responsabile. Durante le giornate sarà possibile iscriversi alla Lipu con promozioni speciali.Per info e prenotazioni escursione:+39 338 3560692; e-mail: umbria@lipu.it. Domenica 4 OttobreOsservazioni guidate degli uccelli negli osservatori e lungo il camminamento della Riserva del Chiarone. Nel pomeriggio si svolgeranno le consuete visite guidate in barchino sul lago e nella palude di Massaciuccoli, e uno speciale laboratorio per bambini di costruzione di mangiatoie.Dalle 09.00 alle 19.00, partecipazione libera (solo per le escursioni in barca è richiesta la prenotazione)..INFORMAZIONI:La partecipazione agli eventi è riservata ai soci Lipu; è obbligatoria la prenotazione.Tutte le iniziative si svolgeranno nel rispetto delle attuali misure di sicurezza anticontagio.Si consiglia di portare con sé un binocolo.Oasi Lipu Massaciuccoli – Riserva Naturale del ChiaroneVia del Porto 154 loc. Massaciuccoli – Massarosa 55054 (LU)0584 975567 – oasi.massaciuccoli@lipu.it Sabato 3 e Domenica 4Due giornate dedicate al birdwatching, per un grande censimento degli uccelli selvatici in Europa, proprio nel clou della migrazione autunnale “di ritorno” verso i luoghi di svernamento nel sud del Mediterraneo e in Africa. Come ogni anno decine di specie da osservare alla Riserva Lipu Lago di Santa Luce, in occasione dell'Eurobirdwatch, il più grande evento dedicato al birdwatching e organizzato da BirdLife Europa, che la Lipu lancia in Italia come “Big Day” nel weekend del 3 - 4 ottobre.Orario 10.30 - 13.30 visite guidate e birdwatchingRitrovo presso il Centro Visite della Riserva ore 10.Prenotazione obbligatoria per motivi organizzativi.Evento a numero chiuso nel rispetto del DPCM 17/05/2020 e dell’Ord. R.T. n. 61 30/05/2020Abbigliamento da escursioni e antipioggia: scarpe da trekking oppure stivali di gomma, k-way, abiti caldi e a strati, binocolo, mascherina, igienizzante personale per le mani.Info e prenotazioni: 3357008565 / riserva.santaluce@lipu.it Eventi a numero chiuso nel rispetto del DPCM 17/05/2020 e dell’Ord. R.T. n. 61 30/05/2020Abbigliamento da escursioni e antipioggia: scarpe da trekking oppure stivali di gomma, k-way, abiti caldi e a strati, mascherina, igienizzante personale per le mani.Contributo Lipu€ 5,00 adulti.€ 3,00 ragazzi da 7 a 17 anni e soci LipuGratis bambini fino a 6 anni.Per info e prenotazioni 3357008565 / riserva.santaluce@lipu.it 3-4 ottobreSabato 3 ottobre alle ore 9.30 al Centro Habitat Mediterraneo Lipu OstiaDomenica 4 ottobre alle ore 9.30 presso il Monumento Naturale Palude di Torre FlaviaPartecipazione gratuita, evento a numero chiuso con prenotazione obbligatoria scrivendo a chm.ostia@lipu.it (sarà inviata email di conferma) - obbligo di mascherinaPER TUTTI GLI EVENTI:Partecipazione gratuita, evento a numero chiuso con prenotazione obbligatoria scrivendo a chm.ostia@lipu.it (sarà inviata email di conferma) - obbligo di mascherina.Per info: chm.ostia@lipu.it Pagina Facebook: Centro Habitat Mediterraneo Lipu OstiaDue giornate dedicate al birdwatching, per un grande censimento degli uccelli selvatici organizzato da BirdLife Europa, l'Eurobirdwatch! Le Oasi Lipu sono punti di riferimento fondamentali per molti uccelli migratori. Un' occasione quindi per conoscere luoghi straordinari e imparare ad osservare e riconoscere le specie di uccelli più comuni e più rare.Orario 10.00 - 13.00 visite guidate e birdwatchingRitrovo presso il Centro Visite dell'Oasi ore 10.Prenotazione obbligatoria per motivi organizzativi.Evento a numero chiuso nel rispetto del DPCM 17/05/2020 e dell’Ord. R.T. n. 61 30/05/2020Abbigliamento da escursioni: scarpe comode (meglio da trekking), binocolo, mascherina.Info e prenotazioni:3285569123pag FB Oasi Lipu Castel di GuidoPER TUTTI GLI EVENTI:Prenotazione obbligatoria per motivi organizzativi.Evento a numero chiuso nel rispetto del DPCM 17/05/2020 e dell’Ord. R.T. n. 61 30/05/2020Abbigliamento da escursioni scarpe comode (meglio da trekking), binocolo, mascherina.Info e prenotazioni:3285569123pag FB Oasi Lipu Castel di GuidoSABATO 3 OTTOBREORE 15,30Appuntamento al parcheggio Capo Portiere, LatinaPrenotazione obbligatoria a info@lipulatina.it (attendere conferma disponibilità posti)DELEGAZIONE LIPU LATINA3 E 4 OTTOBREAPERTURA SPECIALE IN COLLABORAZIONE CON IL NUCLEO CC FORESTALI PER LA BIODIVERSITÀ.DELEGAZIONE CIVITAVECCHIA – MONTI DELLA TOLFASABATO 3 OTTOBRELago di Guardialfiera - ore 10.00L'evento birdwatching dell'anno. Insieme alle guide della Lipu per osservare e contare gli uccelli acquaticiDOMENICA 4 OTTOBRERiserva Bosco Casale (Oasi Lipu Casacalenda) - ore 10.00Impariamo a riconoscere gli uccelli di boschi e campagneSabato 3 e Domenica 4, ore 10,00Due giornate dedicate al birdwatching, per un grande censimento degli uccelli selvatici organizzato da BirdLife Europa, l'Eurobirdwatch. Le Oasi Lipu sono punti di riferimento fondamentali per molti uccelli migratori. Un' occasione quindi per conoscere luoghi straordinari e imparare ad osservare e riconoscere le specie di uccelli più comuni e più rare.Ritrovo presso il Centro Visite dell'Oasi ore 10, rientro ore 13,00.Prenotazione obbligatoria.Evento a numero chiuso (max 20 persone) nel rispetto del DPCM 17/05/2020 e dell’Ord. 255 della Regione Puglia.Abbigliamento da escursioni: scarpe comode (meglio da trekking), binocolo, mascherina.Info e prenotazioni339.3311947 – 320.3898712- sabato 3 ottobre (da svolgersi il 4 ottobre in caso di maltempo) in collaborazione con l'associazione Kalabrian H2O alla foce del fiume Corace che segna il confine tra i comuni di Catanzaro e Borgia. Il raduno dei partecipanti è alle 16,00 in località Roccelletta di Borgia presso il camping "Cammello Grigio". Per info 3384558849 (Gianluca) e-mail : kalabrianh2o@tiscali.it . In alternativa si consiglia di seguire il gruppo pubblico facebook "Kalabrian H2O" o la pagina Kalabrian H2O News.domenica 4 OttobreIn collaborazione con l'Ente Riserva, si tratta di una zona umida, la più importante della Calabria per quantità e numero di specie presenti. Il punto di ritrovo sarà alle ore 8.30 all'uscita A2 Rende-Cosenza (Rotatoria Centro Commerciale Marconi), Ore 9.00 Uscita A2 Tarsia Sud (Spiazzo Hotel Ferramonti) per chi viene da nord. Da Ferramonti in soli 15 minuti si raggiungerà in macchina uno dei punti di osservazione sul lago. Durata dell'uscita circa 3 ore.Contatti: 3487066531 (Roberto) - 3247764516 (Giorgio) - 3286234364 (Antonio) - 3490542414 (Fernando) - rende@lipu.it SABATO 3 OTTOBRELa costa della Sicilia sud-orientale: birdwatching da Vendicari a Capo Murro di Porco. Appuntamento h 8,30 presso piazzale Mercati Generali di Siracusa lato viale Ermocrate. Dato che visiteremo posti diversi l'evento durerà tutta la giornata.DOMENICA 4 OTTOBRERNO Saline di Priolo, Penisola Magnisi e Saline di Augusta. Appuntamento ore 9:30 presso l'ingresso principale della R.N.O. Saline di Priolo. L'evento durerà mezza giornatainformazioni al numero tel 366-4673032 email riserva.salinepriolo@lipu.it Pagina Facebook Riserva Saline di Priolo Instagram @riservasalineSABATO 3 OTTOBRELIPU PALERMO - LIPU ALCAMO

