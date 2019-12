Evento di clean up ieri nella bellissima spiaggia dei due mari,. Si conclude così il progetto WWFpresenti lI.C. La Maddalena e lITIS Falcone Borsellino di Palau. Circa cento tra ragazzi e professori hanno raccolto da una spiaggia apparentemente pulita 10 sacchi rifiuti. il dato interessante è che sono stati raccolti anche decine di filtrini, i tristemente notirilasciati a decine di migliaia nel 2018 da un depuratore vicino Paestum.Partiti dalper un incidente a un depuratore, i dischetti sono stati spinti a migliaia dalle correnti lungo tutte le coste tirreniche e oltre, arrivando fino in Spagna. Lo sversamento ha avuto luogo nel febbraio 2018 per il cedimento di una griglia del depuratore di Varolato. I dischetti sono arrivati sino in Francia, in Spagna e lungo tutte le coste della Corsica, la Sardegna e la Sicilia e adesso vengono utilizzati per lo studio della dispersione dei rifiuti solidi nel Mediterraneo. Questi piccoli filtri sono stati ritrovati: sono dunque già entrati nella catena alimentare ma si sono depositati anche nei fondali marini.Nel 2018 unartista toscana ha creato dei dischetti che si trovavano a migliaia sul litorale della provincia di Grossetoun esempio concreto di riciclo creativo e solidale. I discetti erano stati raccolti dai volontari coinvolti dall'nelle periodiche giornate di pulizia della spiaggia in primavera.

