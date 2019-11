Al via la Genova Smart Week

mattina

pomeriggio

pomeriggio,

protagoniste dellaedizione della, la manifestazione dedicata alle città intelligenti promossa dalcon il supporto tecnico e organizzativo diche dalanalizzerà gli strumenti tecnologici a disposizione delle amministrazioni e delle aziende per rendere le cittàsmart, sostenibili e a dimensione umana.i macro settori affrontati nel corso della settimanaattraverso incontri, eventi divulgativi e convegni di profilo internazionale che si svolgeranno traUna particolare attenzione sarà rivolta alla città con l'areaallestita in Piazza Matteotti e dedicata ai mezzi elettrici a basso impatto ambientale.La partecipazione èpreviaNovità di quest'anno, dain occasione della Genova Smart Weeksi svolgerà anche la 7^edizione diil più importante evento in Italia dedicatoe alle politiche per laOrganizzato dain collaborazione con, si rivolgerà agli esperti del settore e sarà un'occasione privilegiata per discutere di funzione strategica dei trasporti pubblici, innovazione tecnologica, infrastrutture e logistica.sarà il tema delladiorganizzata con la collaborazione della. A partire dalleneldi Palazzo Tursi, il Sindacoe molti protagonisti dell'industria e della scienza illustreranno strategie, soluzioni ed esempi virtuosi per generare lavoro e benessere attraverso l'innovazione.a Palazzo Tursi, lesaranno il focus di un'intensa mattinata che sarà avviata dal vice sindacoedesaminerà lein ambito urbano- dalla guida autonoma alla sanità, dalla prevenzione rischi al monitoraggio degli eventi estremi -eche ne garantiscono la. Una particolare attenzione sarà infatti dedicata al tema deicon l'obiettivo di fornire validi strumenti per la prevenzione e gestione degli stessi.I cambiamenti climatici, demografici e tecnologici generano effetti e impatti sull'ecosistema urbano rispetto ai quali i diversi livelli digovernancepossono fare la differenza, cogliendo le opportunità di sviluppo e qualificando il valore delle competenze. Questi i presupposti dela cura del Comune di Genova che nel pomeriggio, sempre a Palazzo Tursi, presenterà, la nuova strategia di sviluppourbanodella città elaborata dall'Amministrazione e da numerosi stakeholder.Sempre il, a, si svolgerà la III edizione disui temi dell', con un focus particolare suNella mattinata dia Palazzo Tursi, si parlerà diqualielementi chiave per lo sviluppo urbano con la sessioneche, avviata da, Assessore all'Urbanistica, sarà dedicata a progetti e buone pratiche di, agli incentivi e alle normative esistenti, e a tutte le novità in camposmart buildingper garantire la diffusione di edifici più sostenibili, efficienti e confortevoli.a Palazzo Tursi prenderà l'avvio conAssessore allo Sviluppo Economico Portuale e Logistico,, la nuova sessione di questa edizione cheanalizzerà le strategie per, causato dalle, con una particolare attenzione alle soluzioni per gestire il traffico merci e passeggeri. In parallelo, si parlerà, a loro volta fonte di inquinamento del mare, focalizzandosi sulla sfida alle plastiche, macro, micro e nano.Sempre alla, nel Salone del Bergamasco di, la sessioneoffrirà una panoramica sugli strumenti tecnologici, le case history più significative e le politiche organizzative per la resilienza della città e del suo territorio, per essere in grado die di continuare a funzionare anche in presenza di eventi o situazioni "distruttivi" quali terremoti e alluvioni.Al, a Palazzo Tursi,sarà il leit motiv dila sessione avviatada, Assessore all'Ambiente, ededicata all'economia circolare, tema fondamentale per una crescita sostenibile. Le città devonoinfattitrasformarsi da consumatrici di risorseproduttrici di rifiuti aIn questo contesto, il cibo costituisce un ambito di particolare attenzione per lo sviluppo sostenibile e di circolarità.L'eliminazione tendenziale dello spreco in fase di consumo e di distribuzione costituisce infatti la base di ogniIn paralleo, asi svolgerà il workshopche, nellaillustreràle soluzioni più promettenti selezionate nell'ambito dellache il Comune di Genova, in collaborazione con l'Associazione Genova Smart City, ha lanciato recentemente per proposte progettuali daavviarecon una metodologia di "sperimentazione veloce".Lasaràdedicata agli esempi di comunità urbane basate sulla tecnologia digitale ealle testimonianzedi collaborazione tra le amministrazioni e le realtà del territorio che operano nel sociale.Laprotagonista indiscussa di, la sessione dichecoinvolgerà rappresentanti delle istituzioni, stakeholder ed esperti per presentareledel settore in Italia e i programmi a livello regionale e comunale per lo sviluppo della. Un'occasioneper parlare diper salvaguardare l'ambiente, partendo dalle novità in ambito, per passare all'analisi del binomio vincente "" e al ruolo dellaneldelle città.Alaccoglieràil convegno di chiusura dedicato alle iniziative chedeve intraprendere per far sì che le nuove generazioni la vedanocome una, in termini die non si verifichi il fenomenodella "fuga dei cervelli" in altre città opaesi.

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie di GreenCity.it iscriviti alla nostra Newsletter gratuita.