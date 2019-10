Convegno Naturae et Purae: focus su vino e cucina naturale

Venerdì 8 novembre Merano WineFestival 2019 presenta la terza edizione di Naturae et Purae, simposio su sostenibilità, naturalità e purezza nel settore wine&food.

Nella giornata di apertura di

, la storica manifestazione dedicata al panorama wine&food d'eccellenza presenta un focus dedicato, a dieci anni dalla scomparsa, a

, il leggendario enologo, le cui visioni hanno lasciato un'impronta influente nel quadro vitivinicolo internazionale, esaltando non solo l'aspetto della naturalità del vino ma, soprattutto, la sua natura culturale. Tema centrale di

, un confronto con esperti e interpreti del mondo del vino e dell'alimentazione che suggerisce riflessioni e approfondimenti dedicati a produttori e appassionati del settore.

Dalle 9.30 per l'intera mattinata, l'

ospita la lezione enologica "

" fra documentazioni, testimonianze e filosofie che hanno contraddistinto una visione del vino pionieristica, anticipatrice di molti temi attuali. "...la sua più grande intuizione fu quella di anticipare l'approccio ambientalista alla viticoltura, attraverso la formulazione del

. Propose una visione olistica della produzione di vino mediante uno schema che richiama il terroir (clima, suolo, vitigno) e l'uomo: depositario di cultura, tradizione ed etica. Senza questi elementi sarebbe solo un'attività economica senza lo spirito delle origini", scrive di lui il

, docente di scienze agrarie all'Università degli studi di Milano. Un simposio organizzato nell'ambito di

, l'appuntamento che vede protagonisti vini biologici, biodinamici, naturali, orange, PIWI e vini da agricoltura integrata con la partecipazione di

. A seguire, si svolgono

dedicate ai vini realizzati o pensati da Rainer Zierock. La prima, "

" e, dalle 14.00 alle 15.00, "

".

Chef rinomati, ospiti d'eccezione e focus sulle tendenze culinarie del momento animano invece

, lo spazio in Piazza della Rena dedicato all'approfondimento in chiave 'pop' di Merano WineFestival. È qui che si trova il centro gravitazionale delle "cucine in fermento" di

, l'evento dedicato al mondo dei cibi naturali e delle fermentazioni spontanee che quest'anno tratta il tema "

". Dalle 12.00 alle 18.00 si svolgono

guidate da chef del calibro di

(les Collectionneurs), del Ristorante Inkiostro presente con le sue contaminazioni tecno-gastronomiche. Ma anche lezioni di gusto a cura di

(Bad Schörgau) con la sua cucina del benessere,

con una gioiosa macchina del gusto,

(les Collectionneurs), portavoce di una toscanità moderna,

con una cucina materica e

(les Collectionneurs), esperto di cucina selvatica naturale. Focus e interpretazioni culinarie accompagnate dai vini naturali di bio&dynamica che propongono un'esperienza sensoriale e gastronomica unica.

Prologo dell'appuntamento con Naturae et Purae, dal 6 all'8 novembre, l'importante incontro sui temi della ricerca gastronomica del futuro, organizzato dall'Hotel Bad Schörgau, in collaborazione con il centro NoiTech di Bolzano e il gruppo internazionale Future Food Institute che si conclude con una conferenza stampa dello chef e ricercatore gastronomico Mattia Baroni l'8 novembre nell'ambito di Naturae et Purae.

