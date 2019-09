Sentieri indivisibili, il cammino come esperienza di co-creazione

Il 5 e 6 ottobre una proposta inedita per i 10 anni di Vacanze dell’Anima: un percorso rigenerante in natura con tappe sociali e artistiche. Musica, teatro, performance, incursioni poetiche e occasioni di incontro per ispirare nuove reti di relazioni significative e fare comunità.

è questa la proposta di Vacanze dell’Anima 2019. Il Festival attivo da dieci anni sul territorio tra Massiccio del Grappa e Colli Asolani (Treviso) si apre ad una sperimentazione inedita, che sta già suscitando grande interesse.- con la possibilità di partecipare a una sola o entrambe le giornate – è un evento difficile da “catalogare” negli schemi classici delle proposte culturali perché tiene insieme, in modo nuovo, la scoperta a passo lento di un paesaggio straordinario, proposte artistiche che spaziano dal teatro alla musica, incursioni poetiche e azioni di ricerca, come le esperienze di improvvisazione vocale e di social telling, che porteranno alla costruzione di una mappa emozionale collettiva., attorno al progetto e al territorio in cui si realizza. In una società che predilige le comunicazioni frammentate ed istantanee, Vacanze dell’Anima prova a favorire reti di relazioni significative, passo dopo passo, invita a viaggiare insieme, senza la tensione della competizione e della meta, prendendosi il tempo di rallentare, di prendersi cura di sé e del territorio, utilizzando il potere creativo e di connessione che hanno l’arte e la natura., alla ricerca delle ragioni segrete del paesaggio, quelle che – citando Calvino e le sue Città invisibili – “possono valere al di là di tutte le crisi” e ne rappresentano l’identità. Un intreccio unico e indissolubile fatto di ambiente, persone, energie.Il programma combina in una partitura unica il lavoro di diversi artisti la cui poetica è ispirata dall’ambiente, raccoglie il sentire del pubblico, coinvolto nel cammino e in azioni collettive che diventano gioco e occasione per condividere.L’idea, promossa dall’ideatore del festival, dalla facilitatrice di sviluppo localee dallacapofila del progetto,tanto per i visitatori quanto per i cittadini. Tra i soggetti aderenti la, che da anni sostengono il progettoInfo e iscrizioni: www.vacanzedellanima.it.

