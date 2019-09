Eventi e suggerimenti per vivere il Portogallo a ottobre

il Portogallo non è solo una meta perfetta per le vacanze estive, ma anche durante la stagione autunnale. In questo periodo, infatti, tutto il paese si anima per celebrare

con fiere e sagre che elogiano i prodotti della natura, come le castagne

.

Vediamo nel dettagli alcuni eventi:



SAND CITY

Vere e proprie opere d’arte realizzate dai migliori scultori di sabbia provenienti da tutto il mondo. Questo è Sand City, evento che svolge nella meravigliosa regione dell’Algarve dall’8 giugno all’8 novembre. Le opere d’arte sono interamente realizzate con la sabbia dalle sapienti mani degli scultori che si riuniscono in Portogallo per dare vita a meravigliosi protagonisti mitologici, opere di artisti famosi e personaggi dei cartoni.



FESTA DELLA CASTAGNA

Autunno è sinonimo di castagne e Vinhais lo sa bene. Proprio qui, nel Nord del Portogallo, si svolge dal 25 al 27 ottobre la Festa della Castagna, un autentico tributo a questo dono autunnale della natura che anima il paese lusitano da oltre 14 anni. Oltre alle classiche castagne arrostite, gli ospiti potranno gustare i tipici prodotti autunnali come i funghi e accogliere l’arrivo dell’autunno in compagnia.



FESTIVAL INTERNAZIONALE DI BALLOONING CORUCHE

Provare l’ebrezza di salire su una mongolfiera e ammirare il paesaggio sottostante con il firmamento appena sopra di noi è ciò che Coruche, nell’Alentejo, offre agli ospiti che visitano il paese dal 29 ottobre al 3 novembre. Basterà alzare lo sguardo per ammirare tutte le mongolfiere colorate. Inoltre, spettacoli artistici, laboratori e prodotti gastronomici tipici delizieranno le giornate di tutti gli ospiti.



GITA A CABO DA ROCA

E’ il punto più a ovest d’Europa e chi passa da Sintra non può assolutamente perdersi questa vista mozzafiato sull’Oceano Atlantico. Stiamo parlando di Cabo da Roca. Qui i turisti potranno ammirare la potenza dell’Oceano su una falesia a picco sull’oceano, con un faro caratteristico e tanta natura incontaminata intorno. Cabo da Roca è facilmente raggiungibile da Cascais e Sintra: in meno di mezz’ora un bus accompagna i turisti in questo luogo magico che segna la fine dell’Europa Continentale. Il faro che si trova sull’aspro promontorio rappresenta il primo faro costruito in Portogallo e si trova a 150 metri dal livello del mare. Vicino al faro si trova una lapide dove compare una frase di Luís Vaz de Camões che riassume tutta la magia di questo posto: "qui dove finisce la terra e inizia il mare".



