Festa della mamma tra Sicilia e Toscana, 8 campeggi glamour per un regalo diverso

è un campeggio immerso nella splendida campagna toscana vicino a Trequanda che con il vigneto e le tenute di ulivi sembra il set di un film. Presso il camping è possibile alloggiare in tende a campana situate in un uliveto biologico con una splendida vista sui vigneti toscani, vicino al famoso borgo medievale di Pienza. È una vera oasi naturalistica con una ricca fauna selvatica, infatti è possibile scorgere ghiandaie, fagiani, volpi, puzzole, istrici, tassi, cinghiali e, soprattutto, al tramonto, cervi. La splendida campagna intorno al Lazy Olive è facilmente percorribile a piedi, in bicicletta o a cavallo. Gli ospiti hanno inoltre accesso a un orto con verdure organiche. Per chi desidera un’esperienza di totale relax dalla mattina alla sera, sono disponibili, per trovare il proprio zen, lezioni di yoga tra gli ulivi.







Campeggio Panorama del Chianti – Toscana – Italia



deve il suo nome alla posizione strategica sulle colline toscane circondato dai vigneti del Chianti. Il glamping si trova in un'area molto rinomata in tutto il mondo per la sua bellezza, la tradizione culinaria, città d'arte e paesaggi mozzafiato. Firenze, Siena, Pisa, San Gimignano, Certaldo e Volterra sono tutte a breve distanza, rendendo così il campeggio il posto perfetto per godersi un po' di pace, di tranquillità e la cultura del posto. In loco spicca soprattutto la rilassante piscina con vista panoramica.







è un agriturismo che offre un soggiorno glamping a 10 minuti da Trapani e a 15 di auto dalla spiaggia e dal molo da dove è possibile partire per tour in barca alla scoperta delle Isole Egadi. Qui è possibile scoprire la gastronomia locale, la storie e la natura di un territorio ricco di magia. Per rilassarsi a disposizione la piscina all’aperto e molteplici strutture per attività sportive come calcio, pallavolo, basket, ping pong o bocce. Qui è possibile alloggiar in suggestive tende safari a più camere, ideali anche per tutta la famiglia.







propone un soggiorno glamour a 30 minuti di auto da Noto, Patrimonio UNESCO. Circondato da sentieri e percorsi ciclabili, la struttura si trova a mezz'ora dalla spiaggia sulla quale gli alloggi hanno una fantastica vista circondati da uliveti e alberi di noce per una vera oasi di relax e benessere. Ogni tenda a campana può ospitare fino a 4 adulti ed è dotata di letti comodi, morbide lenzuola e asciugamani con bagno e terrazza privati.







è una lussuosa struttura glamping family e dog friendly

ra le colline sabbiose e al riparo di eucalipti e carrubi secolari. E’ un luogo incredibilmente panoramico per soggiorni di lusso adatti a tutta la famiglia. Qui è possibile alloggiare in graziose tende isolate tra loro e finemente decorate che creano un’atmosfera magica di immersione nella natura.

, la piattaforma di instant booking per i campeggi in Italia e presente in oltre 65 paesi in tutto il mondo, propone 7 campeggi per un fine settimana come regalo per la festa della mamma. Per mamme che amano l’aria aperta ma non solo, 7 idee di weekend perfetto, in armonia con la natura in Sicilia o Toscana, due tra le più belle regioni italiane da visitare a maggio.è un’azienda agricola sulle colline tra il Chianti e la Maremma Toscana che propone un’ospitalità rurale e cucina a km 0 con prodotti bio. E’ un vero è proprio glamping dove soggiornare in lussuose yurte con tutti i comfort o in tecnologiche cupole geodetiche con idromassaggio privato. A corredo di tutto ci sono splendidi paesaggi fatti di campi verdeggianti, frutteti e uliveti, orti e pascoli. E’ il posto ideale per passeggiare per la campagna, visitare le suggestive cittadine toscane o semplicemente fare il pieno di relax, immergendosi nei profumi e nei colori della natura.L’è una splendida location tra la costa della Versilia e le Alpi ApuaneQui si trovano roulotte gitane super caratteristiche e colorate tra vigneti, alberi e uliveti e una splendida piscina, l’ideale per foto instagrammabili e selfie invidiabili. L'Azienda Agricola Della Mezzaluna è stata creata nel 2006 per produrre prodotti biologici in modo rigorosamente eco-sostenibile e lo fa con stile, coltivando viti, ulivi, alberi da frutta e verdura per produrre olio, vino e marmellate, oltre ad allevare asini e caprette che pascolano pacificamente nell'uliveto. Durante tutto l’anno la regione è ricca di festival, mercati, eventi e manifestazioni sportive alle quali si può partecipare soggiornando in questo angolo di paradiso.situata t

