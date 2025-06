Lawanda: l'agriturismo trentino immerso nella lavanda

Svegliarsi immersi nella natura e avvolti da una distesa viola e profumata, non si tratta di un sogno ma dell’esperienza che proveranno gli ospiti dell’Agriturismo B&B LaWanda a Vallelaghi (TN).

Progettato da Studio Raro di Trento per l’azienda agricola Cinzia Cappelletti e realizzato da Green Scavi, LaWanda è un progetto all’insegna della sostenibilità e dell’integrazione dell’architettura con il paesaggio, in particolare proprio con i campi di lavanda che circondano la struttura ricettiva e ai quali è anche ispirato il nome.

Le sette stanze da letto, la sala colazione e la spa della struttura occupano un totale di 700 mq che sviluppano su un’area di appezzamenti coltivati, a forma semicircolare, e su terrazzamenti in sassi che degradano verso sud. La struttura, che sarà ultimata a luglio 2025, comprenderà anche il laboratorio dell'azienda agricola committente che coltiva piante aromatiche, farmaceutiche e spezie e l’abitazione privata dei proprietari.

Il paesaggio in cui si inserisce il progetto è di notevole pregio e dalla sua posizione offre una vista privilegiata sulla Valle dei Laghi e sul Lago di Santa Massenza e Toblino.

«Vista la natura dell’ambiente, le caratteristiche del paesaggio, i materiali e i colori prevalenti, abbiamo scelto di non intaccare la qualità dei luoghi, sviluppando volumi misurati rispetto al contesto, in grado di sfruttare al meglio la splendida vista panoramica», spiega l’architetto Roberto Salvischiani di Studio Raro.

I tre volumi monolitici che emergono dai terrazzamenti, mostrandosi all'esterno, sono sfaccettati e con falde molto spioventi, rivestiti in pietra rosa-rossa per riprendere proprio i muri di contenimento. La scelta di ampie superfici completamente vetrate apre i volumi verso il paesaggio anche grazie a serramenti in alluminio minimal con colorazioni neutre. In ottica di sostenibilità ambientale e rispetto delle risorse ambientali i rivestimenti in pietra sono realizzati con le pietre provenienti dagli scavi.

In perfetta armonia con la natura, LaWanda segue il territorio e lo asseconda nelle sue forme: «La conformazione dei terrazzamenti degradanti verso sud e la presenza di muri di contenimento in pietra hanno portato a sviluppare il progetto soprattutto in seminterrato, incassando i nuovi spazi all'interno dei gradoni esistenti per lasciare più superficie coltivata possibile e per offrire agli ospiti la sensazione di immersione nella natura e nella coltivazione. Le stanze incassate nei muri di contenimento saranno dotate di un patio privato che “filtra” gli spazi pubblici da quelli più privati, garantendo vista e illuminazione naturale», racconta l’architetto Roberta Di Filippo di Studio Raro.

Nella realizzazione dell’agriturismo LaWanda, la cui peculiare struttura si sviluppa in seminterrato, è stata posta grande attenzione alla coibentazione e all’isolamento termico sottofondazione, sottopavimento e fra i montanti.

Il corretto isolamento del solaio di fondazione e delle pareti perimetrali interrate può, infatti, ridurre la dispersione termica, aumentare il comfort abitativo e proteggere da possibili danni dovuti a un’umidità eccessiva.

Proprio per questo Green Scavi – avvalendosi della consulenza specializzata di Bauexpert, principale rivenditore di materiali edili in Trentino Alto Adige – ha scelto Ravago Building Solutions come partner tecnico per la realizzazione dell’isolamento termico di tutto l’edificio.

I pannelli in polistirene espanso estruso RAVATHERM XPS X sono una soluzione ad alte prestazioni con un valore lambda ridotto a ʎD 0,030 W/mK e un’ampia gamma di spessori tra cui scegliere (da 30 a 200 mm, a parità di lambda) che lascia massima libertà progettuale. Sono gli unici additivati con particelle carbon pure (particelle di carbone amorfo da cui deriva il colore grigio originale) il cui alto potere riflettente e assorbente consente di ridurre la dispersione del calore e incrementare la resistenza termica rispetto agli XPS tradizionali.

