Ponte del 2 Giugno: ondata di caldo africano e temporali improvvisi al Nord

Secondo le previsioni meteo di Daniele Ingemi, meteorologo e redattore per Meteored, l'Italia si appresta a trascorrere il lungo ponte della Festa della Repubblica immersa in un clima da piena estate. La causa è un vasto anticiclone subtropicale di matrice nordafricana che, nei prossimi giorni, farà lievitare le colonnine di mercurio su valori decisamente superiori alle medie stagionali, toccando punte che solitamente si registrano nel mese di luglio. Se da un lato il sole sarà il grande protagonista, la stabilità non sarà totale: infiltrazioni di aria umida in quota metteranno a rischio diverse aree del Settentrione, dove il caldo intenso potrà innescare violenti contrasti termici.

Il weekend che precede il ponte, in particolare la giornata di domenica 31 maggio, vedrà il consolidamento del bel tempo su quasi tutto lo Stivale. Al Nord si attendono temperature massime superiori ai 30°C, con picchi locali di 34°C tra Lombardia ed Emilia, accompagnati da una crescente sensazione di afa nelle aree urbane. Anche al Sud e nelle Isole Maggiori il clima sarà pienamente estivo, con il termometro che nelle zone interne di Sardegna e Sicilia potrà localmente superare la soglia dei 35°C. L'unico elemento di disturbo saranno i classici temporali di calore, confinati principalmente ai rilievi montuosi.

La situazione muterà con l'inizio del ponte: già da lunedì 1° giugno l’anticiclone subirà i primi cedimenti in corrispondenza del Nord Italia. L’ingresso di correnti più fresche e umide favorirà lo sviluppo di temporali intensi, che potrebbero manifestarsi già dalle prime ore del mattino tra il Nord-Ovest e la Liguria. Nel pomeriggio, le criticità si concentreranno su Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia occidentale, territori particolarmente esposti al rischio di rovesci violenti, grandinate e forti raffiche di vento. Fenomeni di instabilità potrebbero coinvolgere anche l’Appennino settentrionale, con possibili sconfinamenti verso le aree costiere di Toscana, Umbria e Marche.

Per la giornata di martedì 2 giugno, le previsioni indicano una parziale ripresa della stabilità atmosferica. Sebbene l'anticiclone tornerà a proteggere gran parte del Paese garantendo tempo soleggiato, non si escludono brevi temporali pomeridiani a ridosso di Alpi e Prealpi, seppur in forma più isolata e meno virulenta rispetto ai giorni precedenti. Nonostante il leggero calo termico previsto per la festività, il clima rimarrà su binari tipicamente estivi, con il caldo che si confermerà più persistente e costante soprattutto al Sud e sulle Isole, rendendo questo ponte un vero e proprio assaggio di stagione balneare per milioni di italiani.

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