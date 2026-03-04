▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...
Giornata ecologica 2026: il Veneto celebra le api "sentinelle dell'ambiente"

Pubblicato il: 09/03/2026
Autore: Redazione GreenCity

La Regione del Veneto rinnova il suo impegno per la sostenibilità ambientale fissando le coordinate della Giornata ecologica regionale 2026. Su proposta dell'Assessore all'Ambiente Elisa Venturini, la Giunta ha approvato la data dell'evento, il tema portante e lo stanziamento di 100.000 euro destinato a finanziare progetti di sensibilizzazione su tutto il territorio.

L'appuntamento è fissato per domenica 24 maggio 2026, una data simbolica che vedrà la manifestazione regionale intersecarsi con la Giornata Europea dei Parchi. Il cuore di questa terza edizione sarà dedicato a un tema cruciale per l’equilibrio degli ecosistemi: "Le api, custodi dell'ambiente e della biodiversità".

"Abbiamo scelto di mettere al centro le api perché non sono solo fondamentali per le nostre produzioni agricole, ma rappresentano vere e proprie sentinelle ecologiche", dichiara l’Assessore Elisa Venturini. "Attraverso la loro salute leggiamo la salubrità del nostro ambiente. Con questa iniziativa vogliamo che ogni cittadino, partendo dai più piccoli, diventi consapevole che anche un singolo gesto quotidiano può contribuire alla protezione del nostro straordinario patrimonio naturale".

Il bando si rivolge a una platea variegata che comprende gli Enti locali territoriali, gli Istituti scolastici primari e secondari, le associazioni sportive e di protezione ambientale, oltre alle associazioni apistiche che operano nel territorio veneto. 

Le realtà ammesse potranno ricevere un contributo massimo di 1.500 euro per sostenere le spese di realizzazione di ricerche, filmati, mostre o eventi che sappiano interpretare con originalità il tema della custodia della biodiversità.

"Vogliamo dare la massima libertà possibile nell'ideazione e nella pianificazione delle attività a tutti i soggetti che possono partecipare", prosegue Venturini. "La sfida è comunicare l'urgenza della transizione ecologica con linguaggi nuovi e forme espressive molteplici, capaci di suscitare interesse e partecipazione reale. La Regione non si limita a finanziare, ma vuole assicurare un'immagine unitaria e coordinata per mostrare un Veneto compatto nella difesa del proprio futuro".

Per partecipare all'iniziativa, i soggetti interessati devono presentare la domanda di contributo utilizzando il modello ufficiale, trasmettendolo esclusivamente tramite posta elettronica certificata alla Direzione Ambiente e Transizione Ecologica. Il termine tassativo per l'invio è fissato entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto. Nella richiesta sarà necessario dettagliare le voci di spesa previste per l'iniziativa, comprensive di IVA, che dovrà poi essere rendicontata entro il 31 dicembre 2026 per consentire l'erogazione effettiva del finanziamento.



