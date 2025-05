Copernicus: aprile 2025 il secondo più caldo a livello globale

La temperatura media superficiale marina (SST) per aprile 2025 su 60°S-60°N è stata di 20.89°C, il secondo valore più alto registrato per il mese, 0.15°C al di sotto del record di aprile 2024.

Le SST sono rimaste insolitamente alte in molti bacini oceanici e mari. Tra questi, vaste aree dell'Atlantico settentrionale nord-orientale hanno continuato a registrare SST da record per il mese. La maggior parte del Mar Mediterraneo è stata molto più calda della media, ma non da record come a marzo.