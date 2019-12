BNL Gruppo BNP Paribas e Legambiente insieme per “Zero Plastica in Mare”

Liberare mare e fiumi da(i rifiuti in mare),È questo l’obiettivo che si stima di raggiungere entro il 2021 con “, l’iniziativa lanciata dain partnership con, che interesseràIl progetto – avviato con l’esperienza-pilota digrazie a volontari e pescatori impegnati insieme nel recupero, nello studio e nel corretto smaltimento dei rifiuti “pescati” nell’Adriatico – sta già ottenendo risultati molto positivi ed incoraggianti. Ad ottobre, in questo primo step di fishing for litter a Porto Garibaldi, sono stati(ilnel tratto relativo al Comune di Milano, l’, ilnel tratto relativo al Comune di Roma e il Sarno),oltre a quanto già avviato a Porto Garibaldi.L’iniziativa prevede un’ulteriore azione specifica die poi ilnei 4 fiumi scelti dal progetto.

