Maltempo: la mappa dei danni, è calamità

Campagne devastate dai nubifragi dal Nord al Sud del Paese con raccolti azzerati e serre abbattute. E’ quanto emerge dalla prima mappa dei danni stilata dalladopo l’ultima ondata di maltempo che ha investito l’Italia per la quale è scatta la richiesta di verifica dello stato di calamità nelle zone colpite con milioni di euro di danni.Ina Venezia sull’Isola Le Vignole il mare – spiega la Coldiretti – ha superato abbondantemente il metro sopra il livello dei campi affogando tutte le colture invernali a pieno campo con l’acqua salta che è arrivata dentro i capannoni dove erano parcheggiati trattori, motoseghe e attrezzatura a che ora è da buttare via. Colpiti anche i frutteti con 400 piante di prugne, pere, mele, fichi che rischiano di restare bruciate dalla salsedine. A Sant’ Erasmo le raffiche di vento – evidenzia la Coldiretti – hanno fatto volare le serre mentre a Torcello la Palude della Rosa ha raggiunto le zone abitate. In difficoltà anche i pescatori di Rovigo della Sacca degli Scardovari le cui cavane, da poco sistemate, i pontili e le imbarcazioni sono state divelte dalla furia del nubifragio, ma numerosi danni si sono verificati anche nella zona di pesca di Rosolina e Porto Caleri.Innell’Agro nocerino sarnese – informa la Coldiretti – sono finite sott’acqua decine di aziende con migliaia di ettari di terreni allagati nei comuni di Sarno, San Valentino, San Marzano, Agri, Scafati fino a Castellamare di Stabia con danni alle coltivazioni a cielo aperto e sotto serra, in particolare cipollotti, insalate, broccoli, cavolfiori e finocchi.Inmentre le strade di Matera venivano trasformate in torrenti di acqua e fango nel Metapontino – sottolinea la Coldiretti – il tornado ha divelto tetti di capannoni delle aziende agricole e sventrato serre, mentre il nubifragio ha distrutto le coltivazioni delle pregiate fragole lucane in particolare nelle zone di Scanzano, Policoro, Pisticci e Bernalda.Instretta fra trombe d’aria e nubifrag,i si sono registrati danni ad Altamura, Putignano, Gioia del Colle, Santeramo, Mesagne, Francavilla, Fasano, Taurisano, Gallipoli, Maglie, Poggiardo, Nociglia, Spongano, Veglie, Manduria, Martina Franca con gli agricoltori che – spiega la Coldiretti – hanno affrontato cascate d’acqua e canali esondati, oltre a campi di ortaggi come cavoli, cime di rape, finocchi, broccoli, piantine di fragole distrutti e uliveti spazzati dalla violenza del vento che divelto alberi secolari, devastato le olive in fase di raccolta e danneggiato i piccoli ulivi di varietà anti Xylella appena piantati.Inin provincia di Cosenza a Cariati – evidenzia la Coldiretti – la tromba d’aria ha scoperchiato e distrutto 60mila metri quadrati di serre coltivate ad ortaggi in particolare fragole, devastando poi le olive ancora da raccogliere sulla fascia jonica e tirrenica.Insi contano danni alle coltivazioni in provincia di Agrigento fra aranceti e ortaggi oltre che sulle strade di campagna.Il settore agricolo – sottolinea la Coldiretti – è quello più impegnato a contrastare i cambiamenti climatici ma anche quello più colpito per, tra perdite della produzione agricola nazionale e danni alle infrastrutture nelle campagne.

