Maltempo, Coldiretti: "Nelle campagne persi milioni di euro"

Milioni di euro di dannicon piante sradicate, serre divelte, ortaggi distrutti e frutteti affogati anche dall’acqua del mare sulle isole attorno a Venezia. E’ quanto emerge dal monitoraggio disull’ultima ondata di maltempo che ha colpito l’Italia dal Veneto alla Puglia, dalla Calabria alla Basilicata alla Campania e ha danneggiato duramente i raccolti autunnali a macchia di leopardo e provocato frane e smottamenti con canali esondati e crollati e muri di contenimento abbattuti.La Coldiretti chiede di verificare le condizioni per lo stato di calamità nelle zone investite dal maltempo che ha colpito le coltivazioni di stagione in un momentoe sono state fatte o si preparano i terreni per le semine autunnali. Se in Puglia gli ulivi secolari sono stati abbattuti dalla furia del vento insieme alle piantine più giovani delle nuove varietà anti Xylella, a Venezia sono state danneggiate anche le attrezzature e i ricoveri dei pescatori nel Veneto mentre– riferisce la Coldiretti – sott’acqua sono finite le coltivazioni invernali all’aperto e in serra, in particolare cipollotti, insalate, broccoli, cavolfiori e finocchi.Le precipitazioni sempre più intense e frequenti con vere e– precisa la Coldiretti – su un territorio reso fragile dalla cementificazione e dall’abbandono con più di nove comuni su dieci a rischio per frane o alluvioni (91,3%) secondo Ispra.Sonoche – evidenzia la Coldiretti – vivono in queste aree in una situazione di incertezza determinata dall’andamento meteorologico che condiziona la vita e il lavoro.

