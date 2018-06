Home Ambiente news

Il mare più bello 2018, al top la Sardegna Pubblicato il: 15/06/2018 Autore: Redazione GreenCity La Guida di Legambiente e Touring Club Italiano "Il mare più bello 2018", premia la Sardegna con 5 comprensori marini a 5 vele e il Trentino Alto-Adige con Molveno (Tn) in testa alle località lacustri.