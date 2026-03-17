A Padova dal 27 al 29 marzo 5^ Fiera Internazionale del Cicloturismo

Viaggiare senza l’auto: la vacanza minimalista che conquista. Mai come oggi, l'idea della tradizionale partenza per le ferie in automobile si sta scontrando con una realtà fatta di code interminabili ai caselli, traffico paralizzato, pedaggi autostradali sempre più costosi, l'incubo di non trovare parcheggio, l'ansia delle multe e la costante paura di guasti meccanici. Il risultato? Costi fuori controllo e un livello di stress che vanifica i benefici stessi del viaggio.

La vera soluzione per riappropriarsi del proprio tempo e del piacere della scoperta è l'intermodalità. La combinazione vincente tra treno e bicicletta apre infatti nuove soluzioni per una mobilità turistica integrata e sostenibile.

Scoprire il territorio a km zero: i treni del Regionale di Trenitalia e le eccellenze del Veneto

Il treno si rivela l'alleato perfetto fin dalle gite fuori porta o dai weekend brevi. Sui treni del Regionale di Trenitalia è possibile viaggiare con la propria bicicletta; in tutti i treni di nuova generazione sono disponibili spazi dedicati e prese elettriche per ricaricare le biciclette.

La capillarità, che si traduce nelle oltre 1.700 destinazioni raggiungibili in treno in tutta Italia, è la chiave per valorizzare le reti ciclabili regionali. Sfruttando i treni del Regionale, si azzera lo stress del parcheggio e si accede direttamente a percorsi straordinari. In particolare, in Veneto è possibile scoprire:

La Ciclovia Treviso - Ostiglia: l'ex tracciato ferroviario oggi trasformato in una delle piste ciclabili alberate più lunghe e affascinanti d'Italia, facilmente intercettabile in più punti grazie alle stazioni locali.

L'Anello dei Colli Euganei: un percorso ad anello che abbraccia i profili vulcanici dei colli, snodandosi tra ville venete, castelli e vigneti, perfetto da imboccare scendendo alle stazioni di Padova o Terme Euganee.

La Ciclovia del Bacchiglione: un itinerario fluviale rilassante e sicuro che connette i centri storici di Vicenza e Padova, ideale per una domenica immersi nella natura e nell'arte palladiana, con il comfort di un rientro in treno da capolinea a capolinea.

Le grandi ciclovie in Intercity: la rete EuroVelo a portata di mano

Per chi vuole spingersi oltre e pianificare grandi viaggi, i treni Intercity di Trenitalia (presente in Fiera) rappresentano la porta di accesso ideale alle grandi ciclovie italiane ed europee. La carrozza 3 degli Intercity, mette a disposizione dei passeggeri un’Area Bike con 6 posti bici verticali e prese per la ricarica delle e-bike.

Grazie a questo servizio, i viaggiatori possono saltare le code in autostrada e connettersi ai grandi tracciati della rete EuroVelo, raggiungendo in totale relax i punti di partenza dei percorsi più affascinanti d'Italia:

La Ciclovia dei Parchi della Calabria: oltre 500 chilometri di natura incontaminata dal Pollino all'Aspromonte, per immergersi in un'anima inaspettata della regione.

FVG2 e La Parenzana: scendendo comodamente alla stazione di Trieste, si pedala direttamente nella storia su un ex tracciato ferroviario asburgico sospeso tra Italia, Slovenia e Croazia.

Il Sicily Divide: un'avventura epica che taglia in due l'isola, connettendo Palermo a Catania, eliminando ogni stress logistico per i trasferimenti.

La Via Francigena (Emilia, Toscana e Lazio) : il cammino per eccellenza, reso ancora più agevole dalla comodità strategica di poter caricare la bici in treno per un rapido e rilassante rientro da Roma.

La Laguna di Venezia: lontano dal traffico automobilistico, è possibile pedalare sulle lingue di terra sospese tra il mare e i canali, esplorando l'ecosistema lagunare in modo lento e silenzioso.

Iniziativa speciale: per incentivare questa mobilità dolce, per acquisti effettuati a marzo, il trasporto delle biciclette a bordo dei treni Intercity è completamente gratuito.

Cos’è EuroVelo

Immaginate una vera e propria rete metropolitana per biciclette estesa su scala continentale: questo è lo straordinario progetto promosso dalla European Cyclists' Federation (ECF). EuroVelo è la più grande rete di ciclovie a lunga percorrenza del mondo, composta da 17 itinerari spettacolari che attraversano l'intera Europa, dal sole del Mediterraneo fino ai confini di Capo Nord, per un totale di oltre 90.000 chilometri di percorsi (di cui più di 60.000 già interamente pedalabili). L’Italia è interessata da 3 itinerari Eurovelo:

Eurovelo 5 (la Via Romea Francigena)

Eurovelo 7 (Ciclovia del Sole)

Eurovelo 8 (Mediterranean Route)



Vacanze in bici senza rinunce: il trasporto bagagli

Chi teme l'eccessivo minimalismo o vuole viaggiare con il guardaroba completo, non deve rinunciare. Alla Fiera del Cicloturismo saranno presenti tour operator specializzati nelle vacanze in bicicletta, tra cui Jonas, Salento Bici Tour e FunActive Tours, che propongono pacchetti comprensivi di un eccellente servizio di trasporto bagagli. Si pedala liberi, ritrovando le proprie valigie direttamente in hotel.

Barca & bici: il turismo lento sull’acqua

Sempre più diffusa anche la formula barca&bici, scelta da un numero crescente di cicloturisti europei. Alla Fiera saranno presenti operatori internazionali specializzati come Girolibero e Boat Bike Tours, che propongono itinerari lungo fiumi, canali e isole, con possibilità di utilizzare touring bike, e-bike, MTB o bici da corsa, in modalità guidata o individuale.

Alla Fiera del Cicloturismo in treno e in bici: comodità e sicurezza

La Fiera del Cicloturismo è essa stessa il primo esempio di intermodalità vincente. Il polo fieristico si trova a soli 8 minuti a piedi dalla stazione ferroviaria di Padova, rendendo il treno il mezzo d'elezione assoluto per raggiungere l'evento senza lo stress del traffico cittadino. Inoltre, per chi deciderà di arrivare pedalando, in Fiera è presente un parcheggio bici, facilmente riconoscibile grazie ai loghi di Regionale e Intercity di Trenitalia, attrezzato per accogliere le biciclette. Un servizio prezioso che permetterà ai visitatori di lasciare la propria due ruote in totale tranquillità per godersi i padiglioni e, perché no, cogliere l'occasione per fare due passi nel meraviglioso centro storico e scoprire le bellezze architettoniche e culturali della Città del Santo.

"Il treno è il naturale alleato della bicicletta e vogliamo far conoscere a più persone possibile il piacere di arrivare a destinazione per una vacanza senza lo stress della guida. Per questo siamo molto felici di accogliere anche quest’anno Trenitalia come green carrier ufficiale della Fiera del Cicloturismo. La Fiera del Cicloturismo nasce proprio per mostrare a tutti quanto sia facile oggi organizzare un viaggio straordinario e senza imprevisti grazie alla tecnologia, alla rete intermodale e ai servizi offerti dai tour operator." - dichiara Pinar Pinzuti, Direttrice della Fiera del Cicloturismo.

Dal 27 al 29 marzo 2026, Padova diventa il punto di incontro per raccontare tutte le sfaccettature di una vacanza in bicicletta all’insegna del relax e della rigenerazione.

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