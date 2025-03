La Fiera del Cicloturismo scalda i pedali: appuntamento a Bologna tra meno di un mese

Meno di un mese separa gli appassionati di ciclismo e i professionisti del settore dall'appuntamento più atteso dell’anno, la Fiera del Cicloturismo, organizzata da Bikenomist, che si terrà per la quarta edizione a Bologna, in Piazza Lucio Dalla, dal 4 al 6 aprile 2025. Un evento che promette di diventare il punto di riferimento internazionale per il cicloturismo e la sostenibilità attraverso una panoramica completa su destinazioni, tendenze, dati, modelli e accessori innovativi pensati per chi ama scoprire il mondo in sella a una bici.

Nella giornata del 4 aprile si svolgerà il Forum del Cicloturismo, interamente dedicato a business e networking per espositori, operatori del settore e giornalisti il cui programma prevede un convegno, seguito da momenti di formazione e da un workshop internazionale 1:1.



Tra i temi salienti del convegno spiccano momenti di approfondimento su temi chiave per il settore, tra cui:

Il cicloturismo e la Dichiarazione Europea sulla Ciclabilità : l'Unione Europea ha deciso di puntare sulla bicicletta come strumento per raggiungere gli obiettivi del millennio e questo preannuncia grandi ondate di investimenti e di accelerazioni sul tema. La sfida è non farsi trovare impreparati e farsi trovare pronti. Per l’Italia la sfida è sfruttare il trend per raggiungere i migliori: uno sguardo sui risultati della Francia aiuterà a comprendere meglio le prospettive.

Il Rapporto nazionale sul Cicloturismo – Viaggiare con la Bici 2025 : il cicloturismo continua a crescere, ma oltre i dati aggregati è opportuno guardare ai risultati dei singoli itinerari. Questo è lo scopo dei sovra-campionamenti regionali che saranno oggetto del nuovo rapporto Isnart-Legambiente sul cicloturismo.

I trend del cicloturismo e il potere degli eventi: un’analisi delle nuove tendenze che stanno trasformando il settore. Il cicloturismo è il segmento turistico in più rapida crescita, ma il suo sviluppo non è uniforme: alcune nicchie stanno emergendo con maggiore forza, offrendo opportunità uniche. Quali sono i trend più promettenti? Come possono gli eventi accelerare la trasformazione di un territorio in una destinazione cicloturistica di successo? Dalla fase di start-up al consolidamento fino al riconoscimento internazionale, gli eventi rappresentano un acceleratore senza pari.

Dalle 12:30 alle 17:00, si terranno incontri formativi dedicati a temi come la digitalizzazione dei percorsi cicloturistici e l'accoglienza bike-friendly negli hotel, strumenti essenziali per supportare gli operatori nello sviluppo di un’offerta turistica più accessibile e strutturata, adattandosi alle nuove esigenze dei cicloturisti.

Un altro appuntamento atteso è il workshop internazionale 1:1, dalle 9 alle 14, che vedrà la partecipazione di circa 70 seller e 40 buyer provenienti da 11 Paesi (Austria, Belgio, Canada, Danimarca, Francia, Lituania, Norvegia, Regno Unito, Repubblica Ceca, Spagna e Svizzera). Un’opportunità di networking strategico per operatori italiani e internazionali, con partecipanti del settore provenienti da diverse regioni italiane come Lazio, Liguria, Lombardia, Puglia, Toscana, Trentino-Alto Adige, Umbria e Veneto, a testimonianza dell’interesse nazionale e internazionale per il cicloturismo.

Il 5 e 6 aprile avranno luogo le giornate dedicate al pubblico, a ingresso libero, con un ricco programma di talk che spazia dalla scoperta delle migliori ciclovie italiane e internazionali alla preparazione fisica e tecnica per i viaggi in bici, fino ai racconti di avventure su due ruote tra Sicilia, Giappone e Slovenia, senza dimenticare premiazioni, sostenibilità e innovazione nel mondo del cicloturismo. Inoltre in questi giorni sarà possibile partecipare alle pedalate guidate per esplorare il territorio bolognese in modo unico e coinvolgente: dai paesaggi all’alba alle bellezze della street art, passando per i sapori tipici e l’architettura industriale.

La Fiera del Cicloturismo ospiterà oltre 150 operatori/espositori, tra i protagonisti spiccano Regione Sicilia come main sponsor e Regione Emilia-Romagna, Regione Calabria, Regione Friuli Venezia Giulia, Regione Piemonte e Regione Toscana come premium partner. La Spagna torna in veste di sponsor internazionale.

Un’attenzione particolare sarà riservata al tema della mobilità sostenibile, tema molto caro ai fondatori della Fiera del Cicloturismo: grazie alla collaborazione con Trenitalia – divisione Intercity - i visitatori sono invitati a raggiungere Bologna in treno, sfruttando la possibilità di trasportare la bicicletta su treni intercity e regionali, minimizzando il proprio impatto sulla città di Bologna. Inoltre, grazie al contributo di Bosch eBike Systems e Repower sarà allestito un parcheggio custodito per biciclette, anche elettriche, per incentivare gli spostamenti in città senza auto.

Sarà, inoltre, presente anche una selezione di espositori del mondo bici e accessori pensati appositamente per il cicloturismo e il viaggio in bicicletta con un focus particolare sul segmento gravel, e-bike e borse da viaggio. L’industria della bici sta reinterpretando il modello di business tradizionale per rispondere alla crescente domanda di esperienze su due ruote, che non si limitano più alla sola performance sportiva, ma abbracciano il turismo, la scoperta del territorio e la sostenibilità. Il mercato si sta adattando alle nuove esigenze dei viaggiatori, proponendo biciclette più versatili, accessori innovativi e soluzioni che facilitano la mobilità anche su lunghe distanze.



