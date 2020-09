FIAB: ricavare piste ciclabili da ferrovie dismesse

Lerappresentano in Italia un patrimonio di oltre 5.000 km. Il loro recupero è un tema da sempre caro ache, già nel 2010, aveva realizzato una prima indagine dal titolocon il duplice obiettivo di classificare quanto già in essere e di stimolare decisori politici e amministratori ad attuare scelte per la riqualificazione dei sedimi ferroviari non più in uso e per la loro riconversione in percorsi dedicati al turismo lento.A 10 anni di distanza una, coordinata da Antonio Dalla Venezia (coordinatore regionale FIAB Veneto e presidente del comitato tecnico scientifico di Bicitalia.org), restituisce una fotografia aggiornata da cui emerge un complessivo salto in avanti, con un- commenta Antonio Dalla Venezia -Recuperare una Ferrovia Dismessa significa, di fatto, tenere viva la memoria e la storia di una infrastruttura pre-esistente, dando nuova dignità a un lavoro realizzato magari oltre settant'anni fa. I progetti di riqualificazione includono sempre il recupero di vere e proprie opere d'arte, come gallerie, ponti, viadotti, caselli e stazioni, che sono un importante patrimonio culturale e architettonico del nostro Paese.Inoltre, indipendentemente dalla nuova destinazione d'uso, riqualificare un tratto di ferrovia consente di evitare il consumo di suolo pubblico vergine: si tratta dunque diSecondo l'ultima ricerca di FIABnel 2010, coinvolgendo tutte le Regioni tranne la Valle d'Aosta e il Molise che, però, hanno solo pochi tratti dismessi e per giunta soltanto di recente.Le regioni più virtuose, ovvero che hanno in assoluto più sedimi ferroviari recuperati e convertiti in percorsi ciclabili, sono ilcon 165,5 km (tra cui la tratta Treviso-Colzé di 54 km lungo la ciclovia Treviso-Ostiglia e la tratta di 42 km Calalzo-Cimabanche lungo la Calalzo-Cortina-Dobbiaco), seguito dallae dallaA queste si affiancano regioni che, indipendentemente dal numero di chilometri di ferrovie dismesse riqualificate in ciclovie, hanno dimostrato una dinamicità nel credere fortemente in questo tipo di investimenti. In dieci anni, dal 2010 al 2020, la regione più attiva è stata l', da 11 a 73 km con un +564%, seguita dalla, da zero tratte recuperate a 41,6 km, ovvero +416%, e dall'(+425%) una volta completato il cantiere in corso lungo la Costa dei Trabocchi.La tratta ferroviaria con più chilometri recuperati è la Godrano-Ficuzza-San Carloma che necessitano una maggiore attenzione in termini di interventi di manutenzione e conservazione; seguita indalla tratta Tarvisio-Gemona di 58 km lungo la ciclovia dell'Alpe Adria.- commenta Antonio Dalla Venezia - s: valorizzazione di territori minori come paesi di montagna; nuova linfa per una piccola economia locale; supporto concreto al cicloturismo e, perché no, alla mobilità sostenibile quotidiana; incentivo per la ripresa o l'apertura di servizi e attività di accoglienza rivolte ai cicloturisti.

