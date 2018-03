Amore per la natura e attenzione all’autenticità: ecco l’oasi in piena Maremma

Al Montebelli Agriturismo e Country Hotel di Caldana (GR) per una vacanza rigenerante e la possibilità di sperimentare il “risveglio interiore” con il programma Coming Back to Center

L’ultimo tratto di strada che conduce a

è un vero passaggio segreto. Al pari dell’albero cavo in cui scivola Alice per ritrovarsi in pochi secondi nel Paese delle Meraviglie. Nel cuore della Maremma, una trentina d’anni fa è partito il progetto che ogni anno si arricchisce di un nuovo elemento, sempre in armonia con l’idea originaria di riportare il luogo al suo stato naturale. Qui gli Etruschi coltivavano la vite e l’olivo millenni fa, e il grande fascino di questo lembo di Toscana risiede proprio nel suo spirito misterioso e selvaggio, ereditato da questo popolo dai tratti ancora oscuri, e salvaguardato da un’attenta politica ambientale.

Montebelli è un luogo che rispecchia una filosofia di vita: essere parte di un tutto,

. Il “tema” pervade ogni minimo dettaglio del resort, creando un unicum che ha come risultato immediatamente percepibile la sensazione di trovarsi a casa, in un luogo familiare e aperto, dove ogni ospite è in grado di cogliere la propria dimensione, e rilassarsi. L’idea ispira in primo luogo la

di ortaggi, ulivi, vigneti, iniziata una trentina d’anni fa e che ha restituito alla terra forza ed energia, consentendole di dare ottimi frutti. In gran parte utilizzati nella cucina del ristorante pluripremiato.

Le costruzioni che accolgono gli

sono state pensate in una dimensione raccolta ed accogliente, perfettamente integrate nei giardini e circondate da prati e fiori: un vero abbraccio per chi sceglie di soggiornare a Montebelli. Anche la

, intima e “cocooning” propone trattamenti dal mondo che riecheggiano sapienza antica e dolcezza. Arrivando a Montebelli ci si sente a casa, in un solo attimo: l’impressione è frutto di un’attenzione partecipe agli spazi e ai luoghi, e del grande amore che i proprietari, che vivono all’interno della tenuta, hanno messo in ogni piccolo gesto, pietra posata e seme piantato.

Da alcuni anni

, titolare del resort e somatic coach diplomato allo Strozzi Institute di San Francisco, in California, ha introdotto a Montebelli, unica location in Italia, il programma

. Un metodo che trae origine dal principio dei “places of awakening”, mutuati dalla tradizione del Dojo nella disciplina Aikido, e che a Montebelli utilizza l’energia del luogo per riscoprire se stessi, e attraverso l’apertura di nuove possibilità riportare l’equilibrio nella propria vita di ogni giorno. Un programma che unisce diverse discipline e che fonda la sua particolarità, a Montebelli, sull’utilizzo dei cavalli, quali guide e interpreti di quanto c’è in noi e che da soli non saremmo in grado di esprimere appieno.

La tenuta Montebelli invita alla meditazione, che sia una semplice passeggiata tra gli ulivi, una sosta sotto la grande Quercia o un massaggio energizzante oppure un percorso completo alla ricerca della consapevolezza di sé e di un nuovo centro di equilibrio per la propria vita.