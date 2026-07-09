OCEAN Film Festival World Tour Italia: 10 anni di storie, avventure e amore per il mare

Dal 14 ottobre il celebre festival itinerante torna nelle sale italiane con 22 appuntamenti imperdibili, nuovi luoghi da scoprire e ospiti d’eccezione per raccontare la bellezza e la fragilità degli oceani.

Il cinema si fa portavoce dell’oceano celebrando un traguardo significativo: l’OCEAN Film Festival World Tour Italia inaugura la sua 10ª edizione. Nato in Australia nel 2014 e giunto nel nostro Paese nel 2017, questo evento si è consolidato nel tempo come il principale appuntamento cinematografico italiano interamente dedicato alla cultura del mare, agli sport acquatici e al profondo legame tra l’essere umano e la natura. A partire dal 14 ottobre 2026 e fino a metà novembre, il tour attraverserà l’intera penisola con 22 tappe programmate nei principali cinema e teatri, trasformando il grande schermo in una finestra privilegiata su mondi sommersi e spedizioni estreme.

L'inaugurazione della manifestazione sarà affidata a un pre-evento d’eccezione a Milano, previsto per mercoledì 14 ottobre presso il Teatro Carcano. In questa cornice, il celebre esploratore e divulgatore ambientale Alex Bellini presenterà il suo nuovo libro, dando il via a una serie di incontri che vedranno la partecipazione di figure di rilievo come l’ecologo marino Diego Curtarello, il fotografo e documentarista Marco Spinelli, il pioniere del surf italiano Alessandro Dini e il biologo marino Giovanni Chimienti. Questa edizione segna inoltre un’importante espansione territoriale con l’ingresso di due nuove città nel circuito: Catanzaro, che rappresenta la prima tappa in Calabria, e Rovereto, confermando la volontà degli organizzatori di rendere il festival un evento sempre più capillare e accessibile a un pubblico eterogeneo di appassionati di outdoor, viaggi e sostenibilità.

Il cuore del festival resta la selezione internazionale di corto e mediometraggi che esplorano la vita sotto la superficie marina attraverso immagini spettacolari. Le proiezioni spazieranno dalle avventure in Antartide alle foreste di kelp, passando per la ricerca scientifica e le imprese sportive, con l’obiettivo dichiarato da Alessandra Raggio, CEO di ITACA The Outdoor Community, di promuovere una vera e propria cultura del mare. La decima edizione non è solo un anniversario, ma la testimonianza di una community solida e partecipata che in questi dieci anni ha coinvolto oltre 38.500 spettatori, uniti dal desiderio di comprendere e proteggere gli ecosistemi marini.

Oltre all'aspetto cinematografico, il tour si conferma una piattaforma culturale impegnata attivamente nella salvaguardia del pianeta. Grazie all'endorsement della UNESCO Ocean Decade e alla collaborazione con prestigiose realtà come One Ocean Foundation, Marevivo, Sea Shepherd e molte altre, il festival promuove iniziative concrete di sensibilizzazione. Attraverso il linguaggio del cinema e l’incontro diretto con i protagonisti del mondo marino, l’OCEAN Film Festival continua a trasformare l’amore per l’oceano in una spinta concreta verso il cambiamento, rendendo ogni serata un momento di riflessione, ispirazione e consapevolezza sul valore inestimabile del nostro mare.

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